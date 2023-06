Le temps d’une journée, le 12 juillet de 12 heures à minuit, la Maison des Auteurs se fait lieu de partage des écritures contemporaines. Porté par ARTCENA et plusieurs partenaires, ce rendez-vous offre à la fois détente, fête, réflexion et jeu.

Les auteurs contemporains sont bien vivants, et ARTCENA les convie pour la 3ème année au Festival d’Avignon à venir le montrer à la Maison Jean Vilar. Grâce à des partenariats avec de nombreuses structures – le Festival d’Avignon In et Off, France Culture, la BnF, l’ENSATT, l’Institut Français, la SACD, plusieurs maisons d’édition… –, leur dynamisme et leur diversité rythment toute la journée du 12 juillet, de 12 heures à minuit. Autant que les écritures que l’on y découvre, les formes de partage sont diverses. De la lecture au DJ-set performance, en passant par un feuilleton, des fictions radiophoniques ou encore un parcours d’initiation à la lecture à voix haute, les Douze Heures des auteurs proposent pour chaque moment de la journée une manière différente de savourer et de penser les écritures théâtrales d’aujourd’hui.

À chaque moment son texte

La journée commence avec un auteur et metteur en scène bien connu : le nouveau directeur du Festival d’Avignon lui-même, Tiago Rodrigues, qui à midi vient échanger sur son parcours et son processus de travail. Le menu est double, car on peut écouter à la même heure des extraits de pièces d’Alexandra Badea, David Geselson et Jean-René Lemoine récemment traduites en anglais. Pas de place pour la sieste, on poursuit avec, au choix, un atelier d’écriture animé par Catherine Benhamou à partir des archives de la BnF, ou une table ronde organisée par la revue La Récolte, autour de la question : « Auteur dramatique, un métier en résonance avec son temps ? ». Des jeunes comédiens de l’ENSATT viennent ensuite nous lire des textes parus il y a peu. On peut encore partir à l’aventure de la lecture à voix haute avec KILLT (Ki Lira Le Texte ?), créé par Olivier Letellier à partir d’un texte de Yann Verburgh, ou assister à un feuilleton écrit par quatre auteurs… Aucune heure n’est morte avec des auteurs vivants, jusqu’aux dernières du jour qui s’envolent en musique… Et en théâtre !

Anaïs Heluin