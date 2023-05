Le 75e Festival d’Aix-en-Provence avec six nouvelles productions et les débuts à l’opéra de Thomas Ostermeier

L’édition anniversaire 2023 du Festival d’Aix-en-Provence présente six nouvelles productions, dont deux créations, avec en ouverture les débuts à l’opéra de Thomas Ostermeier dans L’Opéra de Quat’sous avec la troupe de la Comédie-Française.

Pour célébrer son 75e anniversaire, le Festival d’Aix-en-Provence choisit de faire de son fonds baptismal, le Théâtre de l’Archevêché, le creuset d’un double symbole qui « reste fidèle à l’ADN du festival, tout en cherchant à le renouveler aujourd’hui ». L’ouverture avec L’Opéra de Quat’sous de Brecht et Weill signe les débuts de Thomas Ostermeier à l’opéra ainsi que ceux de la Troupe de la Comédie-Française sur la scène aixoise, avec une nouvelle traduction du texte commandée à Alexandre Pateau et la redécouverte de songs restées inédites. Figure de proue des expérimentations formelles et des hybridations de répertoire, Maxime Pascal dirige son ensemble Le Balcon et s’appuiera sur la polyvalence des comédiens-chanteurs. En confiant à Dmitri Tcherniakov pour l’Archevêché le même ouvrage qui avait inauguré le festival en 1948, Cosi fan tutte, le retour aux sources mozartiennes est revisité par l’iconoclasme du metteur en scène russe qui, à rebours des habitudes, a voulu déplacer le curseur temporel des personnages avec des interprètes mûrs, sous la baguette de Thomas Hengelbrock.

L’opéra et ses périphéries

Onze ans après Written on the skin, Aix repasse commande à George Benjamin, qui dirige la création de Picture a day like this, sur un livret de son complice Martin Crimp, dans un format chambriste mis en scène par Daniel Jeanneteau, comme Into the Little Hill en 2006. La première européenne de la dernière pièce de théâtre musical de Philip Venables, The Faggots and their friends beetween revolutions, réglée par Ted Huffman, fait appel à un effectif encore plus resserré. Wozzeck de Berg avec Sir Simon Rattle et Simon McBurney illustre la prédilection du festival pour les binômes entre chef et metteur en scène. Quant au retour au Stade de Vitrolles après, l’été dernier, l’expérience mahlérienne de Romeo Castellucci, Ballets russes revisite avec trois cinéastes trois ballets emblématiques de Stravinski, dans une dynamique qui « replace l’opéra mis en scène au milieu d’autres pratiques artistiques ».

Gilles Charlassier