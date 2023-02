Le 37e Festival de Musique sacrée de Perpignan

Avec 15 concerts dont 8 en accès libre et 2 rendez-vous Off, la 37e édition du Festival de Musique sacrée de Perpignan mêle, au cœur de la cité catalane, les époques et les traditions, dans une célébration sans frontières des répertoires religieux aux quatre coins du monde.

Valeurs montantes de la nouvelle génération, Théotime Langlois de Swarte avec son ensemble Le Consort, et le contre-ténor Paul-Antoine Bénos-Djian proposent, le 1er avril, un récital autour de Purcell et ses emblèmes mélancoliques, O solitude et Music for a while. Mais ce sont d’abord des programmes enjambant les époques et les répertoires que s’attache à défendre le Festival. Ainsi, le 31 mars, Lila Hajosi et l’Ensemble Irini jettent un pont entre les polyphonies d’Isaac, représentant de la Renaissance italo-flamande, et celles de la Géorgie orthodoxe. Le 4 avril, David Bobée met le Stabat Mater de Pergolèse sur la scène de l’Archipel, avec Sébastien d’Hérin et Les Nouveaux Caractères, et les ressources de la danse et du cirque. Le 6, le choeur A Filetta chante les polyphonies méditerranéennes revisitées par Jean-Claude Acquaviva avec le saxophoniste Peter Corser. Mais c’est sans doute la soirée de clôture, le 8, qui condense le mieux l’œcuménisme fécond du Festival, dans le millénaire creuset musical et religieux de Jérusalem reconstitué par Simon-Pierre Bestion et sa compagnie La Tempête.

Gilles Charlassier