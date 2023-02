Aspects : La 41e édition du festival caennais célèbre la compositrice Graciane Finzi

La 41e édition du festival caennais célèbre la compositrice Graciane Finzi : plongée dans une œuvre toute personnelle, faite pour être partagée.

Matière, Espace, Temps : le titre de la nouvelle pièce de Graciane Finzi (née en 1945), donnée en ouverture du festival, cerne bien sa pensée musicale. C’est une musique intérieure qui se matérialise au moment de l’écriture, parée de ses couleurs, de son harmonie propre, prête à être livrée aux interprètes et au public. Sans renoncer forcément à la complexité, elle ne perd jamais son auditeur – ni dans le déroulement temporel ni dans le paysage harmonique – mais le surprend par un propos qui semble toujours spontané.

Une musique qui repose sur l’association

C’est une musique dense, qui repose sur l’association – des rythmes, des accords, des figures – et qui pour cela même privilégie la musique de chambre, l’orchestre ou le concerto. On entendra ainsi Errance dans la nuit (avec le violoncelliste Gary Hoffman, 21 mars) ou Par-delà les étoiles, création pour violon et orchestre (par Florian Maviel et l’Orchestre régional de Normandie dirigé par Jean Deroyer, le 26) parmi une multitude de pages jouées par des musiciens complices (l’ensemble Des Équilibres), l’équipe artistique et pédagogique du Conservatoire de Caen (notamment la soprano Anne Warthmann dans l’opéra de chambre Fräulein Else d’après Schnitzler, le 25), ou, lors des avant-concerts, des étudiants qui auront ainsi l’occasion de travailler avec la compositrice.

Jean-Guillaume Lebrun