Le Rossignol & Les Mamelles de Tirésias, mis en scène par Olivier Py et direction François-Xavier Roth

Deux brefs ouvrages lyriques, signés Stravinsky et Poulenc, sont réunis en un diptyque inédit mis en scène par Olivier Py et dirigé par François-Xavier Roth.

L’un est un conte oriental merveilleux, tiré d’un texte d’Andersen ; l’autre, adapté d’un « drame surréaliste » d’Apollinaire, est un opéra-bouffe d’une truculence féroce et une satire de la société moderne. Ce sont surtout deux œuvres d’une grande force musicale et dramatique : une merveille d’orchestration chez Stravinsky (Le Rossignol est commencé sous l’influence de Rimski-Korsakov), un éblouissant patchwork chez Poulenc. Autour de l’orchestre Les Siècles et du chœur Aedes, la distribution est prometteuse : Sabine Devieilhe (dans les rôles-titres : le Rossignol dont le chant éloigne la Mort, Thérèse/Tirésias, femme devenue homme par son refus de procréer), Cyrille Dubois, Jean-Sébastien Bou, Laurent Naouri, Lucile Richardot…

Jean-Guillaume Lebrun