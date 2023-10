Le Festival Aujourd’hui musiques se confirme comme une référence dans l’hybridation des genres et des formes, qu’illustrent les trois créations de cette édition 2023, au carrefour des arts sonores et visuels.

Avec Qui m’appelle ?, Maguelone Vidal poursuit les expérimentations sensorielles qu’elle a développées pendant ses résidences artistiques au Théâtre de l’Archipel. À partir d’une histoire autobiographique d’homonymie – une deuxième Maguelone Vidal, architecte, qui habite également en Occitanie –, elle élabore, le 10 novembre, une performance mêlant le chant de six solistes avec le chœur du public. Les ressources de l’électronique et des arts numériques nourrissent les deux autres créations de cette année. Le 15, Sine de Gilbert Nouno et Level 1 d’Alexander Schubert font interagir les percussions de Philippe Speisser avec la réalité virtuelle. Le 18, Franck Vigroux propose avec Chutes un parcours initiatique dans un univers de science-fiction où la voix, la vidéo et la danse se rejoignent. L’immersion physique se retrouve dans le spectacle de Matthieu Prual sur Les Cahiers de Nijinski, peuplés des fantômes du chorégraphe russe et des évolutions gestuelles du comédien Denis Lavant.

Au-delà des clivages de genre et de répertoire

Piano piano de babx avec l’installation visuelle d’Adrien Mondot le 12, et Diffractions le 14 avec l’Ensemble TM+ dirigé par Laurent Cuniot et les sculptures de la plasticienne Justine Emard proposent deux expériences de concert augmenté, de même que le rendez-vous au lever et au coucher du soleil, dans l’Espace panoramique – cette année le solo de violoncelle de Marion Tiberge, alias Coquille, le 16. Même les formats plus traditionnels dépassent les clivages habituels : pour Music for 18 Musicians de Reich avec l’Ensemble Links le 11, le public est invité à s’installer sur scène au milieu des artistes, et la clôture par le chœur Les éléments, dirigé par Joël Suhubiette, jette un pont entre les polyphonies anciennes et celles d’aujourd’hui, avec des commandes à quatre compositeurs – Antonio Chagas Rosa, Zad Moultaka, Alexandros Markeas et Joan Magrané Figuera. Les concerts d’avant-spectacle dans la verrière ainsi que les installations en itinérance comme la Tente de chantier de Gwen Rougier complètent une programmation immersive.

Gilles Charlassier