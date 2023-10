Cédric Klapisch passe de la caméra à la scène et fait son initiation à l’opéra avec La Flûte enchantée de Mozart, aux côtés de François-Xavier Roth et son orchestre Les Siècles.

Les incursions des cinéastes dans le genre lyrique ne sont pas nouvelles : hier, Luchino Visconti, aujourd’hui Michael Haneke, tandis que l’œuvre de certains mêle résolument les arts, à l’exemple de Kirill Serebrennikov. Avec ses comédies aux allures de parcours initiatique au milieu des hasards de la vie, à l’exemple de sa trilogie autour des aventures de Xavier Rousseau (Romain Duris à l’écran) et ses amis, Cédric Klapisch ne pouvait trouver mieux pour son premier opéra que La Flûte enchantée, avec ses alchimies de comique et de symboles, vulgarisant les idéaux des Lumières – et de la franc-maçonnerie. Sa relecture de la fantaisie de Schikaneder – et de Mozart – sera relayée par François-Xavier Roth et son orchestre Les Siècles, en résidence artistique au Théâtre des Champs-Élysées, face à un plateau qui met à l’honneur quelques figures de la relève du chant français, parmi lesquelles on compte Catherine Trottmann, qui incarnera Papagena aux côtés du Papageno de Florian Sempey, ou Cyrille Dubois en Tamino.

Gilles Charlassier