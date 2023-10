L’auteur et metteur en scène Lazare s’adresse pour la première fois au jeune public et revisite – en le chamboulant et en musique – le conte d’Andersen La petite sirène.

« Pour moi, la petite sirène est un personnage qui a envie de rencontrer des mondes différents du sien, d’aller à l’aventure. Elle porte l’espoir de l’amour comme une lumière qu’on cherche à trouver. Elle quitte donc sa famille pour un monde où elle n’aura plus la parole mais, malheureusement, elle rencontre un marin qui, lui, a été éduqué à la séparation des mondes et à conquérir la mer. Alors, il s’agit de voir comment l’amour tourne mal et comment, dans ce cas, on fait pour ne pas trop se faire mal, et pour continuer à être. C’est la première fois que j’écris pour la jeunesse. Les enfants ont une intelligence qui n’est pas formatée, ils ne se cramponnent pas à ce qu’ils savent ou pas, ils se laissent traverser par les imaginaires tant que le monde qu’on leur présente tient le coup.

Entre Peau d’âne et Le roi et l’oiseau

J’ai beaucoup pensé à Prévert, au Roi et l’oiseau, pour écrire ce texte, destiné aux enfants à partir de 6 ans et aux adultes. J’ai également ajouté un personnage de ver de terre à l’histoire, dans une dimension écologique. Tout est écrit en vers libres – j’ai beaucoup travaillé la musicalité du texte – et on alternera des scènes de jeu et des scènes chantées, un peu comme dans Peau d’âne. Ils sont 4 sur scène, avec un piano, une flûte et un peu de batterie. Le monde du dehors, tout en verticalité, alternera avec celui horizontal vivant sous la surface de la mer, avec des poissons en suspension et une sirène qui porte une énorme queue. Ce monde caché, le marin le voit, c’est un monde serti de diamants, une mer bleuâtre où l’on peut dénicher des secrets, mais il perd ensuite sa capacité de s’émerveiller. En fait, je pense qu’il a peur du monde de l’art et de l’imaginaire. »

Propos recueillis par Eric Demey