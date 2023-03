C’est à Béthune, sur le plateau du Centre dramatique national Hauts-de-France auquel il est artiste associé depuis janvier 2022, que l’auteur et metteur en scène Thomas Piasecki vient de créer son dernier spectacle. Entre intime et politique, une proposition de théâtre-récit qui survole trois décennies de notre histoire sociale et politique.

En fond de scène, un grand écran permet la projection de toutes sortes d’images et de vidéos. De simples paysages, vastes et majestueux, rendant compte de la beauté frappante du Causse du Larzac. Des films d’archives, eux, viennent témoigner de la lutte que menèrent, de 1971 à l’élection de François Mitterrand, dix ans plus tard, les 103 paysans (soutenus par un mouvement de désobéissance civile regroupant plusieurs dizaines de milliers de personnes) qui refusaient l’expropriation de leurs terres prévue par le projet d’agrandissement du camp militaire du Larzac. On peut notamment apercevoir, parmi des foules d’activistes défilant à Millau ou des groupes plus restreints occupant des bergeries abandonnées, Guy Tarlier et José Bové, leaders de cette bataille pacifique. Ces extraits de reportages télévisés illustrent les propos d’Irène (Murielle Colvez), Gaspard (Joseph Drouet) et Reda (Johann Weber), personnages qui racontent ces événements et dévoilent leur propre histoire : une histoire de polyamour qui nous amène à parcourir, de décennie en décennie, la fin du XXème siècle.

Une narration à trois voix

Dans une adresse frontale et directe aux publics, les interprètes font se suivre et se répondre les lignes de la narration à trois voix élaborée par Thomas Piasecki. Ils éclairent et illustrent les divers points de repère ayant marqué la lutte du Larzac, ainsi que la rencontre d’Irène et de Gaspard en juillet 1976. Celle d’Irène et de Reda aura lieu un mois plus tard, sur les mêmes terres de résistance. La jeune femme partage ensuite son existence entre les deux hommes. Elle passe la moitié de son temps à Béthune, l’autre moitié dans le Larzac, assumant au grand jour sa double vie et donnant naissance à deux enfants. Cette fresque à double dimension aurait pu dire des tas de choses sur l’anticonformisme des années 1970, sur les modes de vie libertaires qui s’inventèrent à cette époque, sur la complexité de telles expériences, sur les prolongements des grands faits sociaux ou politiques qui marquèrent cette décennie et les suivantes. Mais Regarde les tomber ne fait qu’égrener ces sujets en les survolant. Sans atteindre la consistance du documentaire, sans toucher à la profondeur de la fiction intime, la création de Thomas Piasecki passe et laisse de marbre. Ses scènes filent comme le vent.

Manuel Piolat Soleymat