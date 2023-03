Dark was the night d’Emmanuel Meirieu, noir

Grandeur et misère de l’être humain confronté à sa petitesse et au risque de son extinction. Dark was the night délivre un spectacle noir et profond comme l’espace.

« Qu’est-ce que l’homme dans la nature ? Un néant à l’égard de l’infini, un tout au regard du néant » écrivait Blaise Pascal. À l’heure où Elon Musk veut avec ses amis milliardaires s’envoyer en l’air dans l’espace, Emmanuel Meirieu nous ramène sur Terre avec son dernier spectacle, Dark was the night. Sur une Terre où la vie est en voie d’extinction, entre des ruches où les abeilles tombent comme des mouches et une colline où, sans sépulture, sont enterrés des centaines de noirs. Parmi eux, six pieds sous terre, Blind Willie Johnson, bluesman auteur de la chanson Dark was the night, cold was the ground, qui figure parmi les échantillons sonores gravés sur un disque recouvert d’or, envoyé dans la sonde interstellaire Voyager que la NASA lança à travers l’espace à la rencontre d’hypothétiques vies extra-terrestres en 1977. Dans un panel – choix forcément arbitraire – de sons et d’images cherchant à représenter ce qu’est notre humanité. Un condensé de ce que nous sommes, nous humains, jeté dans le vide dans un geste dérisoire et grandiose à la fois. Cette sonde vogue encore dans l’espace interstellaire à la recherche d’autres vies. Bouteille à la mer pour qu’il reste une trace de ce que nous fûmes, qui erre dans l’immensité froide et glaçante de l’espace.

Une humanité d’hommes brisés

La scénographie est somptueuse. De la colline de Blanchette au Texas où se trouve la dépouille de Blind Willie Johnson, mort de n’avoir pas été soigné parce qu’il était trop pauvre après avoir été un artiste qui représentait l’Homme. Misère et grandeur encore. Des arbres massifs tiennent debout derrière un de ces grands panneaux publicitaires qui bordent les routes américaines. La rumeur lancinante du passage des voitures, quelques cris de chiens et, au loin, le ciel lumineux dans la profondeur de la nuit. François qui, à 7 ans, avait inscrit son message parmi ceux envoyés aux extra-terrestres est devenu apiculteur et se meurt de la maladie de Charcot parmi ses ruches. De l’autre côté de la scène, au milieu des déchets plastiques qui volettent au vent, un homme cherche la dépouille de Blind Willie Johnson. Ce sont les deux protagonistes, parmi cinq personnages. Car ici se réunit une humanité d’hommes brisés auxquels Emmanuel Meirieu aime à donner voix dans chacun de ses spectacles. Il faut dire que leur parole véhicule une certaine grandeur. Face public, microtés, tour à tour ils racontent leurs histoires personnelles, dans le flot musical omniprésent d’une musique qui tourne parfois guimauve. On lui préfère la force des chants de Nicolas Moumbounou. Et le ton au bord de l’audible, ce jeu d’un humain en matière brute, simple et sensible, qui lance sa plainte aux étoiles. Face à face entre la valeur inestimable de chaque vie et l’insignifiance de notre espèce, Dark was the night rappelle que c’est dans l’humus et l’humilité que se concentre notre plus grande humanité.

Eric Demey