« Four New Works » de Lucinda Childs : un événement !

Retour avec quatre nouvelles pièces de Lucinda Childs, chorégraphe postmoderne majeure, autrice avec le plasticien Sol LeWitt et le musicien Philip Glass du chef-d’œuvre Dance. Un événement.

1962, un groupe de jeunes artistes fonde à New-York le Judson Dance Theater. Lucinda Childs en est, ils vont bouleverser la danse moderne. 1965, la chorégraphe crée Géranium, un solo en quatre parties qui se déclinent au son d’un match de foot américain. 2025, elle revisite ce même solo auquel elle adjoint cette fois l’œuvre vidéo Day Still Night Again d’Anri Sala. Elle l’interprète elle-même, et nous donne ainsi l’immense plaisir de la retrouver sur scène. Trois nouvelles pièces pour sa compagnie l’accompagnent : Actus, un duo sur une cantate de Jean Sébastien Bach, Distant, pour lequel elle retrouve son complice Philip Glass, et Timeline, sur une musique originale de la violoncelliste et compositrice islandaise Hildur Guðnadóttir. Un événement incontournable.

Delphine Baffour