Après avoir triomphé à Broadway, ce spectacle musical adapté en français par Isabelle Georges et mis en scène par Tristan Petitgirard s’avère délicat et inspirant.

Pour ceux qui l’ignorent, Cole Porter est l’un des plus grands songwriters américains des années 1930. Parmi 800 compositions, on lui doit de nombreux standards. Ici c’est son épouse Linda qui raconte la vie du célèbre créateur, entre ombres et lumières. D’autant que Cole Porter était homosexuel, faisant de leur compagnonnage amoureux une relation hors normes. Tristan Petitgirard a dirigé l’actrice et chanteuse Isabelle Georges pour incarner cette femme brillante et sophistiquée. Accompagnée par un trio de jazz, Linda revient sur les grandes collaborations de son mari avec Fred Astaire ou Frank Sinatra. Une adaptation raffinée qui laisse place à de subtiles émotions.

Philippe Deneuve