La Petite Compagnie batifole dans l’œuvre de Molière, mettant en abyme la vie et l’œuvre de Jean-Baptiste Poquelin et de ses illustres compagnons de route, de vie, de théâtre, d’ivresse et d’amour.

Une grange et quelques bottes de paille. Une malle à costumes où puiser l’inspiration. Quelques victuailles et force vin. Et surtout, l’œuvre du patron, dans laquelle les membres de l’Illustre Théâtre trouvent des scènes follement drôles pour s’amuser à parler d’amour et à jouer avec lui. Du Croisy fait les yeux doux à Marquise, Monsieur de Brie conte fleurette à Madeleine. On gambade de L’Avare au Misanthrope, on taquine le Barbouillé, les femmes font enrager les jaloux et les maris tournent autour des belles que le sort a donné à d’autres et que le théâtre offre à tous. Entre deux rires et trois bouchées, et pendant que Molière s’esclaffe en mesurant la portée universelle de ses fables, la petite compagnie compose un savoureux cocktail en compagnie du maître de la comédie.

Catherine Robert