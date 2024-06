Dans Larzac !, Philippe Durand rassemble les paroles qu’il a récoltées pendant deux ans de visites sur le haut plateau du Massif central. En partageant la parole politique et poétique des habitants rencontrés, il nous offre un accès sensible à une gestion collective unique en son genre.

Dans votre première création personnelle, 1336 (parole de Fralibs) que vous créez en 2016 et jouez plus de 400 fois, vous relatiez à travers leurs mots la lutte contre Unilever des ouvriers de l’Usine Fralib. Comment en arrivez-vous en terre paysanne avec Larzac ! ?

Philippe Durand : C’est la tournée de 1336 (parole de Fralibs) qui me mène sur le Larzac à l’été 2018. Là, le réalisateur de Tous au Larzac Christian Rouaud, qui m’avait mis en contact avec les gens du plateau, me parle de la Société Civile des Terres du Larzac (SCTL), modèle foncier unique en France créé en 1985, constituée de tous les fermiers et résidents et administré par un conseil de gérance. Les paysans eux-mêmes en parlent peu, trop habitués à être incompris ou ignorés. Pourtant cet outil basé sur la non-propriété est unique et il fonctionne depuis 40 ans ! D’emblée je pressens qu’il y a là matière à un nouveau spectacle. Et dans un coin de ma tête, je me dis que cela ferait un beau diptyque paysans-ouvriers.

Comme dans votre spectacle précédent, vous faites preuve d’une grande économie de moyens : une table, une chaise, et vous nous livrez les paroles récoltées, que vous qualifiez de « trésors »…

P.D. : Il est important pour moi d’être au plus proche de ces paroles qui me passionnent non seulement par ce qu’elles racontent, mais aussi par leur façon de le faire, par leur poésie singulière et leur liberté. Toutefois je réalise un important travail de montage. Pour Larzac ! surtout, ayant rencontré une quarantaine de personnes, j’avais une matière très importante que j’ai dû organiser, couper, pour construire un tout cohérent.

« Nombre d’agriculteurs ou de personnes souhaitant travailler la terre rêvent d’un modèle collectif. »

Vous êtes retourné au Larzac pour présenter le spectacle à celles et ceux qui vous ont livré leurs témoignages sur la SCTL et leur vie collective. Quels ont été leurs retours ?

P.D. : Ils ont été soulagés de voir que je n’ai pas donné dans la carte postale, que je ne me suis pas contenté de parler des côtés positifs de leur mode de gestion, mais qu’il était aussi question de ce qu’il y a de rude, des divergences qui existent entre les uns et les autres. Il était important pour moi de donner à entendre les frictions, qui font partie de cette démocratie qu’ils vivent et qu’on ne connaît pas du tout. Ils ont aussi apprécié de constater que le fonctionnement de la SCTL était rendu vivant et compréhensible par le théâtre.

Il y a en cela quelque chose de l’ordre du partage d’outil dans votre démarche…

P.D. : Tout à fait. En jouant le spectacle un peu partout en France, je ne cesse de vérifier à quel point nombre d’agriculteurs ou de personnes souhaitant travailler la terre rêvent d’un modèle collectif semblable à la SCTL. Il leur est souvent renvoyé que ça ne peut pas fonctionner, qu’un tel rapport à la propriété ne peut être envisagé dans le monde agricole… Alors, pour beaucoup, savoir que ça existe sur le Larzac depuis 40 ans, cela donne de l’espoir. On ne nous apprend ni à l’école ni ailleurs le rapport au commun. Les habitants du plateau du Larzac ont beaucoup à nous enseigner en la matière. J’ai eu la chance d’être témoin de cette intelligence collective au travail, et c’est cela que j’ai envie de partager.

Propos recueillis par Anaïs Heluin