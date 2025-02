Avec deux complices de longue date, la comédienne Cécile Garcia Fogel et le musicien Pierre Durand, Joël Jouanneau porte sur scène le premier livre de Patrick Bouvet, In situ. Où les dérives du monde se font poésie.

« Une femme aurait traversé les barrages avec une arme à feu dans son sac ». Cette phrase qui ouvre In situ de Patrick Bouvet n’est pas le début d’un roman d’action. Il n’y a d’ailleurs pas une histoire dans ce livre, mais une suite de très nombreux petits récits, d’images montrant des individus en prise avec diverses formes de violence. Joël Jouanneau, qui a monté des auteurs aussi différents que Shakespeare, Elfriede Jelinek, Samuel Beckett, Lars Norén ou encore Imre Kertész, mais qui s’était retiré du théâtre depuis une dizaine d’années, y revient avec cette écriture expérimentale qui lui est chère. Il en confie l’interprétation à sa complice de longue date qui est à l’origine de son retour sur les planches : la comédienne Cécile Garcia Fogel. Joël Jouanneau en profite pour retrouver un autre vieux camarade : le musicien Pierre Durand. Plus que d’une mise en scène au sens classique, ils accouchent ensemble d’une performance essentiellement sonore. Voix, accords de guitare et sons additionnels nous mènent partout où le présent gronde : camps de réfugiés, périphéries des villes, frontières, zones de transit… Dans ce monde morcelé toutefois, comédienne et musicien attrapent avec Patrick Bouvet quelques traces d’espoir, une poignée de rêves.

Anaïs Heluin