Après le succès de An Irish Story, Kelly Rivière crée un nouveau solo autofictionnel aux Plateaux Sauvages. Kelly Ruisseau — le double théâtral de la comédienne — se tourne vers ses rêves d’enfant. Elle déclare son amour à la scène, rend hommage à sa grand-mère et interroge les chemins de traverse de la réussite.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de remonter sur scène dans un solo autofictionnel ?

Kelly Rivière : Il ne s’agissait pas, pour moi, d’écrire la suite d’An Irish Story, spectacle dans lequel je suis parti sur les traces de mon grand-père maternel. La Vie rêvée traite d’un autre sujet : celui de la réussite et des rêves qui, parfois, ne se réalisent pas. Le seule en scène est une forme que j’aime beaucoup, même si je la trouve difficile. J’ai eu envie de m’y confronter de nouveau.

Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement dans cette forme de théâtre ?

K. R.: Le contact avec les spectateurs, être en dialogue et en proximité avec eux. Lorsque je suis seule sur scène, mon partenaire, c’est le public. Il s’agit d’une sensation assez unique. Ce nouveau spectacle est une rêverie autour de la notion d’échec, d’abandon, de désillusion, des sujets assez intimes. La forme du seule en scène permet, de façon assez naturelle, de se livrer et d’éclairer des choses de soi.

« Même si l’on a parfois l’impression d’échouer, finalement, en persévérant, on peut arriver à quelque chose qui vaut vraiment la peine… »

Dans La Vie rêvée, vous remonter le temps pour revenir à votre jeunesse…

K. R.: Oui, j’incarne à nouveau mon alter ego, Kelly Ruisseau, ainsi que d’autres personnages. C’est aussi ce qui me plaît beaucoup : donner la parole à d’autres gens à travers mon propre corps, ma propre voix, que je transforme. Je fais notamment apparaître le personnage de ma grand-mère paternelle, à qui je souhaite rendre hommage. Ayant été abandonnée à la naissance, ma grand-mère n’a pas fait d’études. Elle pensait qu’elle n’était pas très intelligente, que son opinion ne comptait pas. Le fait qu’aujourd’hui elle puisse, à travers moi, s’exprimer et être écoutée sur un plateau de théâtre me touche énormément.

Lorsque vous étiez enfant et adolescente, vous vouliez devenir danseuse étoile…

K. R.: Absolument. J’ai commencé la danse toute petite et, à 13 ans, j’ai passé les concours des conservatoires supérieurs. Mais je les ai ratés. C’est là que j’ai expérimenté, pour la première fois, la sensation de l’échec. On m’a dit que je n’avais pas le physique pour être danseuse, que j’étais trop petite, trop trapue. Par la suite, j’ai fait des études de traduction, mais la scène me manquait. Un jour, je me suis lancée dans le théâtre. Mais c’est un métier dur… C’est tout cela que je raconte dans La Vie rêvée, en mêlant rire et émotion, en essayant de donner de l’espoir aux jeunes gens qui peuvent voir certains rêves leur échapper. J’ai envie de leur dire que, même si l’on a parfois l’impression d’échouer, finalement, en persévérant, on peut arriver à quelque chose qui vaut vraiment la peine, quelque chose qui nous rend heureux.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat