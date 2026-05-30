Portrait nuancé mais peu révérencieux de l’ancien Président, La Vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français réunit le politique et le peuple sous la bannière du théâtre.

Au départ, l’ambition de Léo Cohen-Paperman a quelque chose de mégalo : dresser le portrait en 8 spectacles des 8 présidents de la Cinquième République, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron. Premier épisode d’une série menée non chronologiquement, La Vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français ne dépeint cependant pas un homme aux rêves démesurés. L’ancien président du RPR, député de Corrèze, maire de Paris, premier ministre de cohabitation sous François Mitterrand, deux fois candidat malheureux à la présidentielle avant son élection surprise en 1995 (remontée express face à Balladur) et une réélection miraculeuse en 2002 (Jean-Marie Le Pen au second tour) y est plutôt raconté comme un opportuniste, sans grandeur, sans véritable colonne vertébrale idéologique, qui opère sa bascule en 1989 avec sa conversion à l’Europe et popularise ensuite le concept d’une fracture sociale qu’il ne fera pas grand-chose pour réduire. Pour autant, Chirac n’y apparaît pas non plus comme antipathique. Clown triste même sur la fin, homme de masques qui se perd lui-même, il a quelque chose de l’acteur et, au théâtre, cela ne peut être un défaut.

Paysage sociétal et politique

Il fallait donc pour camper cet homme tout en images déployer un dispositif de mise en abyme théâtrale avec au plateau ceux qui vont jouer et mettre en scène Jacques Chirac – Jacquie comme ils l’appellent – et son chauffeur pendant 25 ans, l’homme des coulisses, taiseux confident et témoin de l’envers du décor. La série de portraits imaginée par Léo Cohen-Paperman se déploie à partir d’une famille française – la famille Müller. L’un de ses membres, Ludovic, raconte avoir rencontré le Président, enfant, à Verdun dans la Meuse, et guide le récit. Car la série Huit rois (nos présidents) ne prend pas la posture de la rigueur historique. Elle essaye plutôt de saisir dans une subjectivité assumée la trace laissée par le politique dans le peuple. Ainsi, le spectacle démarre-t-il de façon interactive et se poursuit-il en faisant émerger pour chacun des pans de la mémoire collective liés à la figure de Chirac : Pasqua, Maastricht, les arts primitifs, le bruit et l’odeur… En résulte un spectacle mêlant le biopic d’un dirigeant et celui de son peuple, mais aussi l’évolution partagée du paysage sociétal et politique. Rien n’y est neutre mais rien n’y est évident. Le travail mené avec humour et sensibilité produit une figure en clair-obscur dans une théâtralité simple et accessible. Comme l’ancien Président aimait se donner à voir.

Eric Demey