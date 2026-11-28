Trash et dada, foutraque et follement drôle, insolent, iconoclaste, délirant et déjanté, le tout dernier spectacle des Chiens de Navarre revient pour une série exceptionnelle à l’Atelier : à ne pas rater !

Evidemment que rien ne va plus ! Il faudrait être grand naïf, ou grand aveugle, pour trouver, dans le monde actuel, occasion de se réjouir. L’insulte et l’invective, la violence et les coups, le sang et le sperme qui coulent en lieu et place du lait et du miel, et la guerre, partout la guerre, la folie et la démesure : en tout lieu règne la confusion, la bêtise et la rage. On pourrait en pleurer ou ricaner depuis le retrait, suave mari magno… Les Chiens de Navarre ne pratiquent ni le cynisme, ni le ressentiment : ils plongent au milieu du marasme pour arracher au fleuve déchaîné des turpitudes humaines des pépites de drôlerie et d’éclatantes perles baroques. L’ensemble compose une rivière scintillante : de scène en scène (empoignade à l’Assemblée nationale, licenciement d’un boomer par deux millennials, révision gynécologique d’une matrice hors service – un des clous du spectacle – lavement d’une suicidaire partie chercher Christophe du côté des paradis perdus, valse sanglante entre un flic et un Gilet jaune, devis de chirurgie esthétique), le délire grandit et un rire franc et joyeux nous venge des injonctions mortifères de l’époque.

Mots de gueule, maux pour rire

Delphine Baril (en alternance avec Delphine Cogniard), Lula Hugot, Charlotte Laemmel, Anthony Paliotti, Gaëtan Peau (en alternance avec Hector Manuel), Ivandros Serodios (en alternance avec Nicolas Baisin) et Fred Tousch sont tous exceptionnels ! Inventifs, hilarants, cruels et tendres, les créateurs et interprètes mis en scène par Jean-Christophe Meurisse débordent d’énergie pour camper une humanité larguée entre anxiolytiques et débordements libidinaux. Les répliques fusent ; les saillies de tous ordres transforment la scène en orgie décapante ; l’irrévérence est maîtresse chorégraphe d’un spectacle féroce et joyeux. On ne rit pas poliment dans la tanière théâtrale de ces animaux plus lycaons que caniches, dont le mordant est, comme dirait Dada, « humain et vrai envers l’amusement » et « impulsif et vibrant pour crucifier l’ennui ». La scénographie de François Gauthier-Lafaye s’intègre parfaitement à la scène du théâtre de l’Atelier, les lumières de Stéphane Lebaleur, le son de Pierre Routin, les costumes de Sophie Rossignol assènent une claque allègre au sérieux de cette si sérieuse salle à l’italienne. Le « théâtre de la poésie et de la réflexion » de Dullin renouvelle son audace grâce à Rose Berthet, sa directrice hardie, qui accueille la rabelaisienne et roborative décongélation des « mots de gueule » de ce spectacle jubilatoire et ardent.

Catherine Robert