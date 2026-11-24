Pour sa 18ème édition, le Festival Impatience offre avec ses neuf spectacles au programme un riche aperçu de la création émergente. Le théâtre y parle du présent, en s’alliant souvent à d’autres arts et en faisant parfois appel à des récits du passé.

Événement majeur en matière de théâtre émergent, Impatience se révèle fidèle à ses bonnes habitudes avec sa 18ème édition. Porté par le Centquatre-Paris où il se tient, ainsi que dans quatre autres lieux parisiens et franciliens – la MAC de Créteil, le Théâtre de Vanves, le Jeune Théâtre National et le Théâtre Nanterre-Amandiers – ce festival donne à découvrir du 8 au 17 décembre neuf créations d’artistes qui font leurs débuts dans les métiers de l’écriture et de la mise en scène. Car si elles portent des esthétiques très différentes les unes des autres, toutes les personnalités sélectionnées pour cette édition assument en un même geste ces deux versants de leurs créations. Lesquelles se montrent très largement ouvertes à d’autres disciplines, parfois jusqu’à la fusion. Pour créer la possibilité de mondes nouveaux, sans faire abstraction du passé qui est lui aussi de la fête.

Neuf mondes nouveaux

La performance est l’une des formes qui s’invitent le plus souvent aux côtés du théâtre dans les propositions de l’année. Dans Déesses, je me maquille pour ne pas pleurer, Héloïse Desrivières mêle par exemple le corps aux mots pour porter un tuto beauté dont elle est la protagoniste en pleine reconquête de son propre désir et de sa liberté. Clément Papachristou mobilise quant à lui dans Justices non seulement la performance, mais aussi le cabaret, le mime ou encore la danse pour dire le parcours d’un homme atteint de trisomie 21 qui souhaite exister comme il l’entend et non dans les cadres qu’on lui impose. L’une des inspirations de cette pièce est La Divine Comédie de Dante : pour trouver leur liberté, les artistes d’aujourd’hui n’hésitent guère à se nourrir d’œuvres anciennes. Ainsi Liora Jaccottet convoque dans Sans Ulysse aussi bien L’Odyssée qu’un texte inachevé de sa mère sur l’homme qu’elle aimait. Voilà une génération qui fait théâtre de tous bois, qui se réinvente à chaque création.

Anaïs Heluin