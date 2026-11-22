Dans les pas de Merce Cunningham, Trisha Brown ou Lucinda Childs, Boris Charmatz règle une performance grand format pour 100 étudiants de tous niveaux du CNSMDP.

Habitué des performances XXL comme en témoignent ses pièces Levée des conflits et Happening Tempête (déjà créées pour une centaine de participants), Boris Charmatz a accepté l’invitation du Festival d’Automne et de La Villette afin de revisiter son répertoire pour cent étudiants du CNSMDP. Réactivant avec eux son foisonnant 10000 gestes ou le plus récent Liberté Cathédrale, il règle une performance protéiforme et pléthorique dans laquelle le geste se mêle à la voix, tandis que l’élan de la communauté laisse percevoir la singularité de chacune et chacun.

Delphine Baffour