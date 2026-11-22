De la page blanche au white cube, Kyle Abraham transforme le métissage des danses en une réflexion sur la liberté de créer et d’appartenir.

Figure majeure de la danse américaine contemporaine, Kyle Abraham n’a cessé de faire dialoguer des univers que tout semblait opposer. Avec White Space, il poursuit cette recherche d’un langage commun où ballet, danse contemporaine, cultures urbaines et improvisation coexistent sans hiérarchie. Sur scène, onze interprètes remarquables donnent corps à cette écriture fluide et métissée, portée par une partition pour piano de Jason Moran et Nico Muhly, interprétée à quatre mains par Giancarlo Llerna et Theo Rockas. Derrière cette virtuosité discrète se dessine pourtant une interrogation plus profonde. Le « white space » devient moins une couleur qu’une page blanche. Derrière cette promesse d’un espace vierge affleure le concept du white cube, un idéal de neutralité, dont chacun n’a pas également hérité.

L’espace blanc n’est pas neutre

Pour Abraham, artiste afro-américain habitué à faire dialoguer toutes les danses, la question est peut-être moins celle de la liberté que celle de la possibilité d’habiter pleinement cet espace. Un territoire de projection où pourraient se fondre toutes les dimensions de son parcours, de l’intime au politique. Cette réflexion irrigue une chorégraphie qui brouille les frontières entre répétition et représentation, réalité et fiction. Les situations se dérobent au moment où l’on croit les comprendre, tandis que les danseurs passent d’une physicalité incisive à des élans d’une délicatesse presque classique. Refusant les catégories autant que les certitudes, White Space ouvre un espace de dialogue où les différences ne disparaissent jamais mais apprennent à cohabiter.

Agnès Izrine