Avec leur seconde version du Silence, épuré après sa création au Français début 2024, Guillaume Poix et Lorraine de Sagazan offrent au terrible aujourd’hui un miroir d’une acuité bouleversante.

Une enfant à la marche hiératique, semblable aux Antigone désespérées des manifestations de l’automne, porte une pancarte muette et lève le poing avant de disparaître de la scène. Ce qui va arriver se tient à l’intérieur du chemin qu’elle a tracé le long des deux gradins qui enserrent le dispositif bifrontal imaginé par Lorraine de Sagazan. Un écran suspendu dans les cintres sert de support à la vidéo énigmatique de Jérémie Bernaert, où les natures mortes appellent les images d’une nature agonisante, où les corps humains s’abîment, comme si l’association libre ne parvenait pas à se défaire de la thématique de la perte, de la déréliction, du deuil et d’un chagrin infrangible. Une femme et un homme sont installés dans un décor imaginé par Anouk Maugein : les meubles y sont emballés et le plastique recouvre tout, comme il a asphyxié la planète, ou comme une bâche peut servir à cacher ce qu’on ne peut plus voir ou emballer ce qu’on veut conserver. Que s’est-il passé ? Quelle est l’histoire de ce couple ? Qui est cette enfant silencieuse, qui marche comme une menace ou un reproche, un fantôme ou un ange ?

Au-delà des maux

Le spectateur fait le spectacle par ce qu’il devine, recompose à force d’indices, par ce qu’il suppose ou imagine, et sans doute aussi par ce qu’il apporte de sa propre vie et de ses propres fantasmes. Il est des situations où les mots manquent aux corps ; il en est d’autres qui forcent à ne plus s’entendre. Que viennent la sœur ou l’ami, que batifole le chien dans les pas de sa maîtresse, le besoin de consolation peut demeurer impossible à rassasier. Tels sont l’homme et la femme de cet assourdissant silence, maladroits et sublimes, poignants et grotesques, humains, trop humains, responsables peut-être, victimes assurément, d’une perte innommable. Lorraine de Sagazan est une grande artiste, qui cherche : elle ne se contente pas de creuser la veine d’un style dont elle gèrerait les dividendes par sa reproduction. Cette seconde version du Silence, plus radicale, découpe comme au scalpel dans la première. Coup de tonnerre plus puissant encore que ceux qui secouent la représentation, elle dresse un portrait de notre époque, où les adultes n’écoutent pas ou étouffent les cris d’agonie de la jeunesse, avec une force politique éblouissante. S’il est question, avec ce spectacle, de ce que la douleur fait aux corps (le travail d’interprétation de Jeanne Favre, Victoria Quesnel, Mathieu Perotto et Benjamin Tholozan est sidérant d’inventive justesse), on ne peut pas ne pas songer à ce qu’elle provoque dans le corps social, à ce qu’elle inflige à la planète et à la manière dont elle accable notre humanité commune. Avec une puissance paradoxale hallucinante, Guillaume Poix et Lorraine de Sagazan signent ici un vibrant appel à la recherche d’un dialogue et d’une écoute retrouvés. Leur Silence est aurifère car il appelle les mots : « omnia nos itidem depascimur aurea dicta », dit Lucrèce.

Catherine Robert