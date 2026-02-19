La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°340
février 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Théâtre - Agenda

« La tête dans les nuages », un diptyque autour de la jeunesse de Nanterre

« La tête dans les nuages », un diptyque autour de la jeunesse de Nanterre - Critique sortie Théâtre Nanterre Nanterre-Amandiers - Centre dramatique national
©Nemetodorum conçu par Nicolas Sene © Géraldine Aresteanu
Nemetodorum conçu par Nicolas Sene © Géraldine Aresteanu

Théâtre Nanterre-Amandiers – Centre Dramatique National / Créations participatives

Publié le 19 février 2026 - N° 441

Grâce au projet « La tête dans les nuages », le Théâtre Nanterre-Amandiers place la jeunesse au cœur de deux créations.

Comment la jeunesse de Nanterre vit-elle sa ville ? De quelle façon a-t-elle éprouvé la mort de Nahel et comment y a-t-elle réagi ? Pour permettre aux premiers concernés, les jeunes, d’exprimer leur rapport à leur territoire, le directeur du Théâtre Nanterre-Amandiers Christophe Rauck et son équipe ont mis en place le projet de créations participatives « La tête dans les nuages ». Le résultat se présente au public sous la forme d’un diptyque composé des spectacles Page 92 et Nemetodorum. Dans le premier, porté par la comédienne et metteure en scène Anne-Sophie Robin avec la complicité de l’auteur Philippe Dorin et du musicien Eric Recordier, 15 élèves de CM2 explorent le bonheur procuré par la lecture. Dans la deuxième pièce, conçue par le réalisateur Nicolas Sene et écrite par l’auteur Noham Selcer, 14 jeunes adultes nanterriens mis en scène par Jade Herbulot et Julie Bertin du Birgit Ensemble s’imaginent oiseaux pour regarder leur ville autrement.

Anaïs Heluin

A propos de l'événement

La tête dans les nuages
du vendredi 13 mars 2026 au samedi 14 mars 2026
Nanterre-Amandiers - Centre dramatique national
7 avenue Pablo-Picasso, 92200 Nanterre

Le 13 mars à 15h et 19h, le 14 à 16h et 19h.

Tel : 01 46 14 70 00. https://nanterre-amandiers.com/

Tous les articles Théâtre

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le Théâtre

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
49600abonnés
5367abonnés
article suivant

Deux performances vidéo de Samira Elagoz aux Ateliers Berthier
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Théâtre

S'inscrire