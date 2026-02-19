Grâce au projet « La tête dans les nuages », le Théâtre Nanterre-Amandiers place la jeunesse au cœur de deux créations.

Comment la jeunesse de Nanterre vit-elle sa ville ? De quelle façon a-t-elle éprouvé la mort de Nahel et comment y a-t-elle réagi ? Pour permettre aux premiers concernés, les jeunes, d’exprimer leur rapport à leur territoire, le directeur du Théâtre Nanterre-Amandiers Christophe Rauck et son équipe ont mis en place le projet de créations participatives « La tête dans les nuages ». Le résultat se présente au public sous la forme d’un diptyque composé des spectacles Page 92 et Nemetodorum. Dans le premier, porté par la comédienne et metteure en scène Anne-Sophie Robin avec la complicité de l’auteur Philippe Dorin et du musicien Eric Recordier, 15 élèves de CM2 explorent le bonheur procuré par la lecture. Dans la deuxième pièce, conçue par le réalisateur Nicolas Sene et écrite par l’auteur Noham Selcer, 14 jeunes adultes nanterriens mis en scène par Jade Herbulot et Julie Bertin du Birgit Ensemble s’imaginent oiseaux pour regarder leur ville autrement.

Anaïs Heluin