Accompagnée sur scène du comédien et musicien Jonas Marmy, Caroline Arrouas crée Dora et Franz, Sauver le jour au Théâtre national de Strasbourg. Une fête théâtrale pour célébrer l’amour de Franz Kafka et Dora Diamant.

C’est en juillet 1923, moins d’un an avant le décès de Franz Kafka que ce dernier rencontra et tomba amoureux de sa dernière compagne, Dora Diamant. Pourtant déjà atteint de la tuberculose, l’écrivain quitte tout pour la suivre à Berlin. Mais sa santé se dégrade : il meurt le 3 juin 1924, quelques semaines seulement après avoir demandé celle qu’il aime en mariage. Ce sont ces noces qui n’ont pu avoir lieu auxquelles Caroline Arrouas nous convie, faisant se rencontrer sur scène les fantômes de Franz et Dora avec la gaieté de la musique klezmer, qui était « autrefois pratiquée dans les festivités des communautés juives en Europe de l’Est », explique l’autrice, comédienne et metteuse en scène. « Notre spectacle se situera du côté du désir, de la pulsion de vie », ajoute-t-elle. Une façon, le temps d’une soirée, de « mettre l’amour à l’abri de la mort ».

Manuel Piolat Soleymat