Depuis longtemps intime de l’écriture d’Arne Lygre, le metteur en scène Stéphane Braunschweig revient pour la sixième fois au théâtre de l’auteur norvégien. Il présente À notre place à La Colline. Un spectacle interprété par Cécile Coustillac, Clotilde Mollet et Chloé Réjon : une plongée dans « les profondeurs cachées de l’amitié ».

« Dans mon écriture, déclare Arne Lygre, l’ombre et la lumière sont imbriquées ». Comme sont imbriqués la profondeur des thèmes et le minimalisme du style, la distance humoristique de certaines situations et les tourments existentiels des personnages qui le peuplent. Ce théâtre contrasté et pointu — qui fait entièrement confiance au pouvoir des mots et au jeu — Stéphane Braunschweig en est proche depuis 2011, année lors de laquelle il a créé deux des pièces de l’auteur norvégien (né en 1968) : Je disparais et Jours souterrains. Suivront Rien de moi en 2014, Nous pour un moment en 2019 et Jours de joie en 2022. Aujourd’hui, le metteur en scène s’empare d’À notre place, une pièce (publiée chez L’Arche Éditeur) explorant les relations d’amitié complexes qui unissent trois femmes.

Séduction, possessivité, rivalité, violence…

« Quand j’ai lu la pièce la première fois, explique Stéphane Braunschweig, je me suis tout de suite demandé s’il s’agissait d’amour entre ces trois femmes. J’ai interrogé l’auteur pour qui il s’agit bien d’amitié. Mais, c’est vrai que certains éléments font penser, tout érotisme mis à part, à des relations amoureuses : séduction, possessivité, rivalité, violence même. “On doit pouvoir être exigeant en amitié” est une phrase qui revient et qui recouvre des choses contradictoires : il peut s’agir d’une exigence aussi bien d’engagement que d’autonomie… et cette exigence a quelque chose de radical et d’absolu, comme en amour. » Le trio que composent Astrid, Sara et Eva ne donne pourtant pas lieu à un huis clos. D’autres personnages — un frère, un père, un fils — viennent influer sur leurs relations. Ils participent à mettre en lumière les peurs et les désirs de ces trois femmes riches de contradictions.

Manuel Piolat Soleymat