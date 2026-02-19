Le Théâtre de l’Odéon présente deux performances vidéo de Samira Elagoz aux Ateliers Berthier. Créations en langue anglaise, surtitrées en français, Cock, cock… Who’s there ? et Seek Bromance plongent au cœur de l’intime pour sonder la question du genre et du désir.

Artiste fino-égyptien vivant à Amsterdam, Samira Elagoz signe des propositions à la frontière de la performance et du cinéma. Dans Cock, cock… Who’s there ? (performance vidéo en forme de reportage créée en 2016, avant que l’artiste transmasculin n’effectue sa transition), il explore l’univers des sites de rencontre en ligne pour examiner l’étendue des relations femmes/hommes. Dans Seek Bromance, il nous plonge dans la romance qu’il a vécue avec l’artiste brésilien Cade Moga durant la pandémie de Covid-19. Depuis leur première rencontre jusqu’à leur séparation, cette performance vidéo (tournée en 2021, récompensée du Lion d’argent à la Biennale de Venise 2022) rend compte d’une relation intense et insolite, documentant au passage le chemin de transformation de Samira Elagoz.

Manuel Piolat Soleymat