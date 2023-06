Ce conte contemporain sur le thème de l’écologie retrace le parcours de trois jeunes gens. La conteuse Sophie Wilhelm, à l’origine du spectacle, devient, seule en scène, la porte-parole d’une jeunesse en quête de nouveaux horizons d’attente.

Fidèle à sa vocation, « confronter les formes traditionnelles du conte, de la légende, de l’épopée, à une parole contemporaine qui puisse subvertir le monde actuel », la compagnie Les mots du vent, créée par Sophie Wilhem et Olivier Noack, propose un nouveau spectacle, « écologiste ». Entre activisme, hédonisme et construction personnelle, entre documentaire et fiction, la pièce née d’un travail de collectage de trois ans auprès de jeunes adultes entrelace les engagements et les utopies de trois jeunes héros, inspirés de personnes réelles. Seule en scène, Sophie Wilhelm est soutenue par la composition électro-acoustique d’Emilie Mousset et les créations lumières de Valentin Monnin.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens