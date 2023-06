Pièce de l’auteur russe Ivan Viripaev, OVNI met en perspective la valeur du doute et le jeu des illusions. Mise en scène au 11 • Avignon par Eléonore Joncquez, cette suite de récits raconte l’irruption d’une force transcendante dans la normalité d’existences quotidiennes.

Ils sont dix, se prénomment Emily, Artiom, Nick, Hilde, Robert, Jennifer, Matthew, Dieter, Joanna et Viktor. Certains d’entre eux sont athées, d’autres sont croyants. Âgés de 22 à 61 ans, issus de milieux sociaux et professionnels différents, ils ont toutes et tous vécu une expérience hors du commun, une aventure qui « a modifié absolument et irrévocablement leur rapport au monde et à eux-mêmes ». À un moment donné de leur existence, ces femmes et ces hommes ont été en contact avec une réalité qui les dépassait. C’est ce qu’ils confient à Ivan Viripaev, les uns après les autres, dans OVNI (texte publié aux Éditions Les Solitaires Intempestifs). « Ils tentent de mettre des mots sur leur rencontre avec l’indéfinissable, indique Eléonore Joncquez, de décrire comment cela s’est passé et comment ça les a profondément et durablement déplacés. Dans un langage bien à eux et une manière très personnelle de raconter l’évènement, ils rapportent tous le même effet incontestablement lumineux et fécond ainsi que le besoin de partager ce bouleversement intime avec les personnes qui les entourent. »

Théâtre, danse, musique, vidéo

Cinq interprètes (Grégoire Didelot, Eléonore Joncquez, Vincent Joncquez, Patrick Pineau en alternance avec Bruno Blairet, Coralie Russier en alternance avec Salomé Ayache) incarnent, chacun, deux de ces dix individualités. « Pour accompagner la plongée dans l’existence de ces êtres, nous veillons à leur donner une réalité palpable, une contemporanéité identifiable, qui aident le spectateur à pénétrer dans cet OVNI par la subjectivité des personnages », fait observer la metteuse en scène. À la croisée du théâtre, de la danse, de la musique et de la vidéo, la proposition cherche à créer du lumineux et de la joie. Cette suite de monologues vise à transmettre « beaucoup d’humour, d’espièglerie et un concret désarmant ». Elle tend aussi à mettre en évidence « les nuances, la profondeur, la chair » de ces femmes et ces hommes qui nous ouvrent leur vie. « Sans être des héros ou des sages, ajoute Eléonore Joncquez, sans prendre leur intervention comme parole divine, nous donnons du crédit à leur témoignage, partant du principe que si l’on n’y adhère pas, eux du moins sont de bonne foi. »

Manuel Piolat Soleymat