Sous le soleil d’Avignon, on reprendrait bien un peu de Pagnol avec des glaçons… Heureusement, Delphine Depardieu et Arthur Cachia du Théâtre des Criques ont concocté une adaptation rythmée du Schpountz.

Un « Schpountz », ça veut un peu tout et rien dire, mais chez Pagnol, il s’agit d’un simplet qui se rêve en haut de l’affiche. La figure est vraisemblablement inspirée d’un olibrius, croisé sur le tournage d’Angèle en 1934, dont le chef opérateur de Pagnol s’est joué en lui faisant signer un contrat de comédien bidon. L’histoire fut si savoureuse qu’il en fit une pièce dans laquelle la farce tourne au fiasco lorsque l’audacieux imbécile monte à Paris et se pointe papier en mains aux studios ! Mais l’auteur a su en faire une comédie tendre, où l’humanité jaillit de chacun de ses personnages complexes, que la joyeuse troupe du Théâtre des Criques se propose d’incarner. Ces amoureux de Pagnol, qui proposent chaque année une pièce du dramaturge, entendent bien mettre en valeur la truculence et la coquinerie de ce texte culte.

Enzo Janin-Lopez