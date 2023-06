Cette mise en scène de l’une des pièces phares du dramaturge québécois de renommée internationale Michel Marc Bouchard a été unanimement saluée par le public et la critique lors de sa création. L’homophobie, son terreau, sa violence inouïe, sont au cœur de cette tragédie montée comme un thriller.

L’histoire est celle de Tom, homosexuel, urbain sophistiqué. Dévasté par la perte de son amant, il se rend, sans y être invité, à ses funérailles, dans une campagne reculée, là où la ferme familiale est implantée. Il y rencontre la mère de son compagnon qui ignore tout de l’orientation sexuelle de son fils – à moins qu’elle ne veuille pas savoir – et le frère aîné, paysan d’une force brute et sauvage, qui lui sait tout et est prêt à tout pour étouffer la vérité. Aux interprètes, – dans le rôle de Tom (Vincent Marbeau), de Francis (Antoine Boizeau en alternance avec Thomas Bernier), d’Agathe, la mère (Lydie Rigaud), de Sarah (Mathilde Péron en alternance avec Luna Aglat) – le metteur en scène confie le soin « de laisser le spectateur combler les manques » dans cette pièce où « les silences disent plus que les mots ».

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens