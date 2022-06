La marche des oublié·e·s de l’Histoire de la Cie Pièces Montées

Entre carnaval, manifestation et marche commémorative, La marche des oublié·e·s de l’Histoire interroge l’évolution actuelle des mouvements de protestation. Menée par Clotilde Moynot, la fête se fait politique.

Installée depuis une dizaine d’années dans une partie du XXème arrondissement parisien relevant de la « politique de la Ville », la compagnie Pièces Montées crée régulièrement en dialogue avec les habitants. Dirigée par Clotilde Moynot, elle œuvre aussi à la promotion des écritures féminines d’aujourd’hui. Fruit d’une commande d’écriture à sept autrices et à une autrice compositrice dont les univers mêlent poésie et politique, La marche des oublié·e·s de l’Histoire témoigne par la fiction de ce rapport étroit à un territoire et au féminin. Déambulatoire, cette pièce nous immerge dans un étonnant cortège. Elle nous fait marcher, en mots et en musique, aux côtés des laissés pour compte de l’Histoire. Une galerie de portraits se détachent de la foule, et questionne l’évolution des mouvements de protestation. Comique autant que tragique, la fête est riche.

Anaïs Heluin