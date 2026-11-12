Aux Plateaux Sauvages, l’autrice et metteuse en scène Élise Noiraud s’empare de La Loi du marché, film de Stéphane Brizé qui éclaire les ravages produit par le système néolibéral. Un spectacle qui prend le chemin de la comédie dramatique, plutôt que du drame social.

Dans le film de Stéphane Brizé, sorti en 2015, Vincent Lindon incarne Thierry, rôle pour lequel le comédien a obtenu le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes et le César du meilleur acteur. Durant de longs mois, cet ex-ouvrier au chômage fait tout ce qu’il peut pour retrouver du travail, conserver sa maison, éviter de tomber dans la pauvreté. Il va pourtant de déception en déception, enchaîne les entretiens d’embauche improductifs, les formations improbables, jusqu’au jour où il retrouve enfin un emploi. Engagé comme agent de sécurité dans un supermarché, il est chargé de lutter contre le vol en espionnant non seulement les clients, mais aussi ses collègues. Il se voit ainsi confronté quotidiennement à des situations qui font de lui l’un des rouages de la machine néolibérale dont il a été lui-même la victime. Au centre de l’adaptation de La Loi du marché actuellement présentée aux Plateaux Sauvages par Élise Noiraud, c’est une femme que l’on regarde se battre pour ne pas sombrer dans la précarité. Thierry devient Carine. Les lignes narratives et les enjeux dramaturgiques restent les mêmes. Le ton, lui, change, le spectacle créé par la directrice de la Compagnie 28 prenant le parti de la comédie.

Des individus brisés

Composée d’une vingtaine de scènes qui se succèdent en investissant différentes zones du plateau, cette version théâtrale de La Loi du marché (interprétée par Benjamin Brenière, François Brunet, Sandrine Deschamps, Julie Deyre, Laëtitia Franchetti, Sylvain Porcher, Vincent Remoissenet et Guy Vouillot) semble vouloir éviter toute forme de noirceur. Et même d’introspection. L’humeur, résolument badine, regarde par moments vers le grotesque. Bien sûr, le jusqu’au-boutisme de la société inhumaine qu’éclaire l’existence de Carine confine au ridicule. Le manque d’empathie, la rigidité aveugle qui alimentent les attitudes brutales d’un banquier, d’un directeur des ressources humaines, d’un conseiller de France Travail, d’une directrice générale faisant passer le profit avant toute chose, semblent incompréhensibles. Mais ne pas fixer droit dans les yeux les crises d’inhumanité à l’œuvre, tourner en dérision les enfermements mentaux qui se jouent dans ce monde de mise en concurrence généralisée, déplace le centre de gravité du récit. Vidée de sa substance profonde et sensible, le film de Stéphane Brizé est comme dénaturé. Les ravages intimes et sociétaux qu’il met finement en lumière restent ici dans l’ombre.

Manuel Piolat Soleymat