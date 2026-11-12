Kimera est un spectacle de mime enrichi d’un film d’animation, qui s’adresse à tous les publics. Il aborde la question du deuil d’un être cher. L’inspiration japonaise, le traitement délicat et l’atmosphère onirique en font un spectacle doux, qui se montre également drôle et techniquement maîtrisé.

Kimera s’ouvre sur un film d’animation dans lequel l’influence nippone est flagrante. Deux enfants se rendent à la plage. Tandis que Baku, le frère, nage seul au large, il est victime d’un accident. L’aînée doit affronter sa douleur et sa culpabilité. Delphine Meilland entre alors en scène : elle incarne Oni, ladite sœur. En visitant la chambre de son frère, elle fait une rencontre : celle d’un Baku devenu adulte – joué par Adrien Fournier – capable d’invoquer un train magique à partir de ses jouets. Il les embarque dans un périple où la réalité cède vite devant le fantastique, comme c’est le cas dans les œuvres d’artistes comme Haruki Murakami ou Hayao Miyazaki. Le voyage entrepris est un voyage de découverte de soi et d’acceptation, dans la pure tradition du conte initiatique. Les paysages sont superbement rendus par des séquences animées aux couleurs délicates, et toutes les péripéties sont mimées avec une belle précision par les deux interprètes, qui s’appuient tout de même sur un peu de gromelot et quelques onomatopées. La création musicale aide à déployer l’univers sonore malgré la primauté du geste.

Des images d’une grande finesse au soutien d’un spectacle de mime précis et malicieux

En japonais, le mot Kimera renvoie aux chimères, êtres imaginaires qui sont ici la métaphore de la force des histoires qu’on se raconte. La disparition du petit frère n’est pas montrée, mais l’idée de la mort est clairement présente. Pour autant, les jeunes spectateurs et spectatrices dans la salle demeurent captivés et ne font entendre aucune protestation, sans doute parce que le spectacle est bien rythmé et empli d’humour. Les personnages secondaires, assez caricaturaux, sont campés non sans malice par les deux interprètes : ainsi le passage par le royaume des morts, avec ses diables et ses squelettes, se révèle-t-il plus désopilant qu’inquiétant. Kimera a ceci d’intéressant qu’il exige de décrypter constamment les gestes proposés sur scène, puisque tout est à imaginer. Peut-être est-ce pour cela que l’heure de représentation passe à toute vitesse ? En tous cas, cela provoque des conversations entre les membres du public, qui confrontent les interprétations d’une personne à une autre : c’est un très beau théâtre que celui qui mène à déplier les imaginaires !

Mathieu Dochtermann