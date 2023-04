Avec La loi de Murphy, Nicolas Liautard et Magalie Nadaud poursuivent leur série théâtrale fantastique Pangolarium. Aussi ludique que stimulant pour l’esprit, ce deuxième épisode a de quoi passionner le jeune public auquel il s’adresse en priorité autant que les plus âgés.

Créé avant l’arrivée parmi nous du Covid, mais présenté au public du Théâtre Paris-Villette seulement une fois passé le pic de l’épidémie, en 2022, Pangolarium faisait étrangement écho à la période que nous venions de traverser. Dans ce premier épisode de l’« aventure théâtrale fantastique entre fiction et réalité » écrite et mise en scène par Nicolas Liautard et Magalie Nadaud, la jeune Murphy Shepard (Célia Rosich) vit enfermée depuis sa naissance dans un appartement perché au sommet d’une très haute tour d’immeubles. Elle vit seule avec son père Alistair (Fabrice Pierre), un généticien, sur qui elle prend appui pour tenter de comprendre la différence entre fiction et réalité. Une question complexe pour qui n’a jamais arpenté autre chose que sa chambre et son salon, surtout lorsque l’on n’est pas fait comme tout le monde, que la moitié de notre corps est recouvert d’écailles évoquant celles des pangolins. Le confinement de Murphy prend fin lorsque son père, menacé par des groupes pharmaceutiques, disparaît. Commence alors un parcours initiatique, qui nous mène à la découverte d’un monde qui ressemble au nôtre sans être tout à fait lui. Au carrefour d’utopies d’hier – les phalanstères de Charles Fourier ne sont pas loin – et d’aujourd’hui, mêlant aussi références populaires et savantes, cet univers sait se faire accueillant pour tous, à commencer par les plus jeunes à qui il se destine en particulier. Le plaisir de retrouver certains codes de la série télé et des films fantastiques est décuplé par la présence d’éléments tout autres, issus d’une culture plus savante. La loi de Murphy, deuxième épisode de l’aventure, prolonge la surprise constante née de ces passionnants frottements.

Aux origines de la différence

Après avoir quitté Murphy aux portes de l’adolescence, beaucoup mieux acceptée des humains qu’elle et son père le redoutaient, on pouvait s’attendre à retrouver l’héroïne avec quelques années de plus et de nouvelles questions à poser. Mais Nicolas Liautard et Magalie Nadaud cultivent un goût de la rupture, de l’inattendu qui nous conduit loin des autoroutes de la pensée. Avec La loi de Murphy, les deux artistes et leur riche équipe artistique et technique se jouent du linéaire. Parce que le théâtre le permet, ils se moquent de la chronologie et remontent le temps de treize ans. Nous voilà dans le salon d’Alistair et sa compagne Juniper (Jade Fortineau), au tout début de la grossesse de celle-ci. Très vite, un trouble s’installe. Une sorte d’inquiétante étrangeté se glisse dans la belle scénographie de Damien Caille-Perret où l’image tantôt complète le réalisme du décor, tantôt le fait voler en éclats. Les visions de Juniper, sa croyance dans l’existence d’univers parallèles – elle évoque la théorie scientifique du multivers – font peu à peu basculer le plateau dans une atmosphère inquiétante, annonceuse d’humains à écailles. Le fantastique amené par Alistair est sans cesse arrêté dans sa course par des scènes beaucoup plus concrètes, ancrées dans les milieux de la recherche et des laboratoires pharmaceutiques. Subtilement esquissées, les relations entre les différentes composantes de La loi de Murphy offrent au spectateur bien de la matière à penser et imaginer.

Anaïs Heluin