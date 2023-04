Avec la marionnette, on peut tout représenter, et Johanny Bert l’emploie avec bonheur pour créer un cabaret insolent, surprenant, qui brouille joyeusement les repères des genres sur fond de chansons subversives.

Hen est un pronom suédois qui désigne une personne sans considération de son genre, et HEN est le nom du personnage marionnettique qui tient le centre de la scène dans ce spectacle, flanqué à cour et à jardin par les deux musiciens qui l’accompagnent. Car HEN chante beaucoup plus qu’iel ne parle : les chansons écrites pour le spectacle par de grandes chansonnières comme Brigitte Fontaine dynamitent quelques-uns des plus rances travers de la société patriarcale, et célèbrent la liberté et l’autodétermination avec un humour qui n’exclut pas la poésie. HEN est une identité. Iel n’a pas de corps, ou plutôt iel les a tous : un seul visage, une seule voix, mais des corps multiples, fluides, qui se jouent des genres. Là est la puissance de la marionnette : elle est libre de dédaigner le réalisme, capable d’aller chercher des images nouvelles d’un corps idéal qui assumerait de ne plus connaître aucune limite.

Chanter l’insolente liberté d’une identité réinventée

Quand Johanny Bert crée HEN, il espère que le spectacle sera « éphémère », rendu obsolète par les évolutions de la société sur les questions d’inclusion des minorités sexuelles et de genre, jusqu’à ce que « le personnage scénique HEN [n’ait] plus besoin d’exister ». D’où le sous-titre « Mes premiers adieux », clin d’œil à l’univers de la chanson. On n’en est pas encore là. Le désir de garder une pertinence dans la satire impose de faire évoluer le spectacle, ce qui est d’autant plus facile qu’il comporte une part d’improvisation et qu’il est maintenant parfaitement rôdé. La manipulation par les deux marionnettistes fondus dans l’ombre est précise, la voix chantée est bien posée, le rythme redoutablement bien réglé. HEN, c’est la démonstration que la marionnette pour adultes a des choses à dire, et qu’elle peut le faire avec brio.

Mathieu Dochtermann