L’Addition de Tim Etchells

En réponse à l’invitation du Festival d’Avignon à créer une pièce itinérante, Tim Etchells du collectif britannique Forced Entertainment fait appel à deux performeurs, Bertrand Lescat et Nasi Voutsas du duo Bert & Nasi. Naît alors L’Addition, où un serveur et un client rejouent sans cesse la même scène burlesque. Avec des variations.

En quoi le travail de Bert & Nasi vous intéresse-t-il au point de leur avoir proposé de les mettre en scène au Festival d’Avignon ?

Tim Etchells : Le collectif Forced Entertainment et Bert & Nasi partagent un même intérêt pour le territoire instable qui s’étend entre le sérieux et le comique. Nos manières de créer et d’improviser se ressemblent également. Il y a peut-être plus d’eux-mêmes dans le travail de Bert & Nasi que dans le nôtre, dans la mesure où leurs personnages sont vraiment construits à partir de leurs personnalités réelles. C’est aussi le cas dans mes créations avec Forced Entertainment, mais cela me semble plus prononcé chez eux. Ces points communs m’ont attiré, et j’ai aimé aussi la façon dont nous nous sommes chacun ouvert aux nouveautés que nous amenaient les autres.

Votre travail avec Bert & Nasi a-t-il été proche de celui que vous menez régulièrement avec d’autres artistes ?

T.E. : Tout à fait. Je travaille toujours dans une collaboration très étroite avec les performeurs que je mets en scène. Pour chaque création, je puise dans leur énergie et leurs impulsions. Je suis venu à Bert & Nasi avec l’idée d’une situation simple, et j’ai ensuite écrit la pièce tout au long des répétitions à partir des improvisions que je guidais.

« Il y a quelque chose de très subversif dans la répétition, et dans les variations délirantes que l’on peut y introduire. »

Vous avez choisi de situer votre pièce dans un café/restaurant. En quoi la théâtralité de ce type de lieu vous a-t-elle inspiré ?

T.E. : C’est surtout la théâtralité d’une relation propre à ce type de lieu qui est le point de départ de L’Addition : celle qui unit le client et le serveur. Parce que les performeurs changent sans cesse de rôle dans la pièce, ils passent en permanence de la situation de celui qui est là pour être servi à celui qui sert. Ce qu’il y a d’intéressant, c’est qu’ils détiennent tous les deux le pouvoir, mais de manières différentes.

Pourquoi avoir choisi comme principe d’écriture la variation ?

T.E. : Jouer la même scène avec des variations nous permet de placer notre objet d’étude sous le microscope. La situation est étirée dans toutes les directions, et la scène devient une chose autour de laquelle nous pouvons tourner pour la regarder sous différentes perspectives. La répétition est aussi une façon de créer de l’énergie comique. Il y a quelque chose de très subversif dans la répétition, et dans les variations délirantes que l’on peut y introduire. C’est un mécanisme vraiment formidable à travailler, drôle mais aussi poétique. Pour moi, le cœur de la scène réside dans l’interaction entre les deux figures. Et dans l’accident qui survient. Quelque chose se passe mal au milieu de la scène et les deux protagonistes semblent impuissants à l’empêcher. Cela me fait penser aux crises auxquelles nous sommes confrontés dans le monde aujourd’hui, en particulier à la crise du climat. Les comportements doivent changer, mais le capitalisme se battant contre toute vision à long terme, les changements sont difficiles à réaliser.

Propos recueillis par Anaïs Heluin