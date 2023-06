Spectacle à partir de 3 ans pour duo circassien, acrobate et jongleur, La Fabuleuse histoire de BasarKus de Sylvère Lamotte est à la fois une recherche poussée sur l’association des deux disciplines, et une histoire qui aide à surmonter la peur de la séparation.

BasarKus, c’est un étrange animal à quatre bras, à quatre jambes, à deux têtes et à deux cœurs. En même temps, BasarKus c’est, très visiblement, Basil Le Roux et Markus Vikse, deux apprentis de l’Académie Fratellini, qui évoluent serrés l’un contre l’autre : leur unicité n’est qu’une vue de l’esprit. BasarKus prend bientôt conscience de son caractère dual, et se trouve assez de courage pour tenter la séparation et en explorer les limites : c’est un événement aussi excitant qu’effrayant. Ce spectacle est l’occasion pour les deux interprètes de mêler jonglage et acrobatie, et de pousser cette fusion aussi loin qu’ils le peuvent. Une courte fable sur le courage d’explorer, sur la découverte de soi… qui est en même temps prise de conscience de l’Autre.

Mathieu Dochtermann