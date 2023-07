« Black Lights », une création coup de poing de Mathilde Monnier

Mathilde Monnier s’empare de textes de la série H24 traitant des violences faites aux femmes pour créer Black Lights. Avec l’aide de huit superbes interprètes, elle en livre une version coup de poing, bouleversante, nécessaire.

Il y a ce compliment malvenu sur un chignon, ces injonctions à porter des talons, ces harcèlements de rue : sifflets, roucoulements, adresses plus ou moins vulgaires, course poursuite. Il y a ce témoignage glaçant d’une femme violée et celui plus glaçant encore d’une autre qui brûle. Il y a la rage de celle qui se défend des poings : « Gauche, droit, crochet […] Ça c’est mon corps ». Ces textes écrits par des autrices à partir de faits réels sont issus de la série H24, diffusée sur Arte en 2021. Ils nous disent la violence quotidienne, plus ou moins ordinaire, généralement invisibilisée que subissent toutes les femmes. Mathilde Monnier et ses huit interprètes les mettent aujourd’hui intensément en danse et en voix dans Black Lights, pièce choc tout juste créée à Montpellier.

Être une femme est un sport de combat

Apportant de la chair autant qu’un nouvel éclairage aux mots, les corps d’abord s’écartèlent au sol dans une série de positions toujours plus intenables. Une fois debout la tâche ne se simplifie pas. Talons ôtés, un groupe devient la horde sifflante et harcelante – en toutes les langues puisque c’est un loisir qui ne connaît pas de frontière – de l’une de leurs congénères. Cette dernière presse le pas, bifurque, s’affole. Pendant plus d’une heure, sur un plateau nu jonché de quelques cratères, les violences insidieuses ou flagrantes, tristement banales, s’accumulent. Seules ou se soutenant avec sororité, huit femmes d’âges et de caractères divers y font face, se battant ou se débattant, refusant de faire de leur statut de victime une identité, dessinant en creux huit magnifiques portraits de femme. De corps triturés en corps boxant, de corps inertes en corps soudés, Mathilde Monnier et ses remarquables danseuses et comédiennes nous bouleversent, aiguisant un peu plus notre conscience d’une société encore largement maltraitante envers les femmes, nous offrant du courage pour mieux l’affronter. Une pièce nécessaire.

Delphine Baffour