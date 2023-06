Hervé Langlois n’est pas un clown débutant, et il met sa folie et sa maîtrise technique au service de son personnage dans Y’a quelqu’un ?!, un spectacle qui louvoie habilement entre le rire et une certaine part de mélancolie.

Y’a quelqu’un ?!, ça démarre plutôt bien : c’est jour d’anniversaire, celui de la naissance du clown Angélus, et il attend. Cela devrait être la fête, mais il y a une ombre au tableau : personne ne vient, et Angélus reste seul. Il attend donc. Cela pourrait être déprimant, mais c’est compter sans les ressources du clown, qui tire une substance inimaginable de n’importe quelle situation. S’adressant à lui-même autant qu’au public, il se lance dans l’entreprise de meubler ce vide… Il y a quelque chose de la peur de l’abandon, de la perte, de l’absence, qui sous-tend ce spectacle : comme tout bon spectacle de clown, Y’a quelqu’un ?! est à la fois comique et tragique. C’est le rire qui l’emporte, devant la démence contagieuse de cet individu sans âge, à l’énergie inépuisable.

Mathieu Dochtermann