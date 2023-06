Depuis sa création, la pièce mise en scène par Alexandre Tchobanoff a reçu un formidable accueil public et critique. Entre humour absurde et poésie, cette tragédie contemporaine prend appui sur le récit d’une rescapée de guerre, véritable passeuse d’âmes.

Inspirée à l’écrivain et dramaturge Laurent Gaudé par le témoignage d’une réfugiée kosovare, cette tragédie qui parle de l’horreur de la guerre en donnant à l’indicible le visage de deux fossoyeurs et d’une femme laissée pour morte, oscille entre absurdité et poésie. « La scène doit avoir cette ambition-là : celle de s’ouvrir aux fureurs du monde (…) Je veux raconter l’histoire de cette femme, la Rescapée, qui traverse vivante un enfer, comme on traverse un cauchemar dans une nuit de fantôme » affirme l’auteur. Alexandre Tchobanoff a fait le choix d’une mise en scène « sobre et épurée qui va à l’essentiel pour laisser toute sa place au texte et aux personnages ».

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens