Dernier volet de la première série des Fabuleuses, imaginée par Elisabeth Bouchaud pour célébrer les savantes oubliées par l’histoire, avec Marthe Gautier, découvreuse spoliée de la trisomie 21.

Comme Lise Meitner, Jocelyn Bell ou Rosalind Franklin, Marthe Gautier a fait progresser la science, a été reléguée dans les oubliettes de l’histoire, s’est tue et a laissé les hommes lui voler la reconnaissance et la propriété intellectuelle de ses travaux. Paradoxe grinçant, c’est le thuriféraire de la maternité à tout prix, fer de lance intégriste de la lutte contre la dépénalisation de l’IVG, Jérôme Lejeune, qui s’arrogea la paternité de la découverte de l’aberration chromosomique à l’origine du syndrome de Down, appelé mongolisme jusqu’à ce que la génétique le nomme trisomie 21. Marthe Gautier, forte de ses connaissances en culture cellulaire acquises aux Etats-Unis, fit la découverte, confia ses lames à Jérôme Lejeune pour qu’il les fasse photographier et ne revit jamais ni son matériel expérimental, ni les clichés. Elle attendit cinquante ans pour raconter, en 2009, comment son rôle avait été effacé.

Pour un théâtre de réparation

« Peut-être ce réveil, tardif mais salutaire, est-il le signe que les femmes vont renoncer à se taire, et revendiquer enfin leur droits à la reconnaissance. » dit Elisabeth Bouchaud, qui continue, avec ce quatrième volet de la série Les Fabuleuses, à faire histoire des sciences et œuvre de justice en rappelant les travaux de celles qui ont été violemment poussées hors de la lumière sans s’en plaindre. Julie Timmerman met en scène la pièce en confiant le double rôle de Marthe Gautier à Marie-Christine Barrault et Marie Toscan (« pour une transmission réelle, presque filiale », puisque la grand-mère et la petite-fille partagent cette parole de réhabilitation), Mathieu Desfemmes et Matila Malliarakis complétant la distribution de ce thriller génétique.

Catherine Robert