Avec Dominique Pinon et Catherine Arditi, La couleur des souvenirs explore les relations entre un peintre faussaire qui perd la vue et sa sœur, avocate éloquente. Explications de l’auteur et metteur en scène Fabio Marra.

« Dominique Pinon jouera le rôle de Vittorio. Vittorio est un artiste peintre faussaire qui perd la vue. Il est atteint de DMLA, son champ de vision rétrécit progressivement jusqu’à ne plus voir. Il entretient des rapports compliqués avec Clara, sa sœur, qu’il aime et admire, mais qu’il ne comprend pas. Elle est interprétée par Catherine Arditi. C’est une avocate renommée qui défend ses opinions beaucoup mieux que lui, elle sait toujours quoi dire, quoi faire, et s’efforce de renouer avec son frère malade. Lui reste accroché au passé, aux reproches que son père lui a adressés pour un geste qu’il a commis dans son enfance, tandis qu’elle est résolument tournée vers l’avenir. À quel point les conséquences d’un événement regrettable peuvent-elles conditionner notre avenir ? Comment réussir à se pardonner ? Ces questions traversent la pièce et imprègnent les relations.

Comment les parents construisent leurs enfants

La pièce commence quand Luca, le fils de Vittorio, est appelé à l’hôpital pour la maladie de son père. On y croise également Marco, ami faussaire, Emma, la fille de Clara, et Silvia, sa propre mère, morte, que lui seul voit. On suit Vittorio dans son atelier de peintre, chez Clara, dans un aéroport, une galerie d’art, auprès d’un médecin. La scénographie est une véritable machine à jouer conçue par Audrey Vuong, qui, avec la musique de Claudio del Vecchio, assure une grande fluidité entre les scènes. L’esthétique, concrète au départ, devient de plus en plus épurée et stylisée. On s’appuie sur un travail vidéo pour aider à déformer les espaces, évoquant les effets de la DMLA. L’histoire entrelace plusieurs thématiques. J’avais surtout envie de raconter comment les parents construisent les enfants, comment, dès leur plus jeune âge, ils peuvent leur donner des rôles à jouer, desquels ils ont du mal à se défaire. »

Propos recueillis par Eric Demey