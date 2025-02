Tommy Milliot s’attaque au théâtre symboliste de Maeterlinck à travers deux courtes pièces, dont il exhale et magnifie l’esprit et la lettre en compagnie de la troupe de la Comédie-Française.

Le théâtre de Maeterlinck est à part. Dialogues épurés, action statique, présence diffuse de l’invisible et atmosphère mystique, L’Intruse et Les Aveugles, deux pièces de jeunesse du dramaturge belge, en sont des modèles éloquents. À la fin du XIXème siècle, la scène européenne réagit à la toute puissance du naturalisme, qui se propose, à la manière d’un Zola, de scrupuleusement représenter le réel. Le théâtre symboliste naît, davantage versé dans les mystères de ce monde, les histoires fantastiques dans lesquelles affleurent les forces invisibles de l’univers. Ce n’est pas un hasard si la cécité, en ce qu’elle permet d’accéder aux mondes cachés, unit ces deux courtes pièces. Dans L’Intruse, un père aveugle attend des nouvelles de sa fille, qui vient d’accoucher dans la pièce d’à côté, et de son nouveau-né. Il sent la mort qui rôde. Dans Les Aveugles, douze infirmes se retrouvent privés de leur guide, un prêtre qui les a laissés là, seuls, sur une île, et dont ils désirent ardemment le retour. Pièces de l’attente et de la prémonition, d’une condition humaine envisagée dans son ignorance, ses aveuglements et son extrême fragilité, les deux œuvres mises en scène par Tommy Milliot n’en sont pas moins limpides et simples.

La pensée erre comme les esprits cachés

Le metteur en scène, qui a travaillé sur des écritures contemporaines et met en scène pour la deuxième fois avec la troupe de la Comédie-Française, a choisi de composer à partir de ces textes deux tableaux, à peine mouvants. Les deux scénographies se répondent par leurs teintes brunes. La seconde penche vers les constructions abstraites, géométriques – à base d’escalier et de colonnes – inspirées d’Adolphe Appia, et joue de ses écarts avec le texte qui place les aveugles dans une forêt. La première figure une vaste salle, à peine ouverte sur un jardin, avec sa porte entrebâillée par laquelle filtre un rai de lumière, comme un passage vers des univers parallèles. Tout est subtil, tout est nuances. Le jeu des interprètes, entre diction à plat et interprétation psychologisée, laisse le sens ouvert, et rend une certaine matérialité du langage. Variations de lumière et habillage sonore impriment subtilement un rythme dramaturgique. Dans l’atmosphère sombre, on devine à peine qui parle et des expressions par moments figées donnent à cette mise en scène une inquiétante étrangeté, en même temps que l’impression de voir des tableaux de peintres se pétrifier, puis se réanimer. L’action évolue très peu, on se laisse pénétrer par l’atmosphère flottante, la pensée erre comme les esprits cachés. Il y a chez Maeterlinck du Beckett en moins drôle et moins cruel, d’avant la mort de Dieu. Le répertoire symboliste est ici réactivé avec tout ce qu’il faut de beauté.

Eric Demey