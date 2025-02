Anna Duczmal-Mróz dirige l’Orchestre de chambre de la Radio Polonaise Amadeus à la Salle Gaveau le 25 mars 2025, dans le cadre de la présidence polonaise du Conseil de l’Union européenne. La cheffe polonaise apporte son regard sur la signification de ce concert de gala, et la place des femmes dans le milieu traditionnellement masculin de la direction orchestrale.

Comment avez-vous conçu le concert ?

Anna Duczmal-Mróz : La culture est un élément essentiel de notre liberté, un témoin de notre époque et une lueur d’espérance. Elle a toujours été le meilleur outil pour relier les peuples dans un esprit de coopération. C’est ce qui a guidé le choix des œuvres au programme et des artistes invités. Le concert réunit plusieurs nationalités : une pianiste française, un pianiste sud-coréen qui vit en Pologne depuis des années et parle couramment le polonais, ainsi que des instrumentistes français dans les pupitres de bois. Ensemble, nous interpréterons de célèbres pages du patrimoine musical universel, comme le Concerto pour deux pianos de Mozart, et la Sonate au clair de lune de Beethoven dans une orchestration pour cordes. Nous mettrons également en avant des œuvres de maîtres polonais emblématiques : Szymanowski, Chopin et Wojciech Kilar. Le projet est soutenu par des institutions polonaises de premier plan : le ministère de la Culture et du Patrimoine national, le Bureau du Maréchal de la Voïvodie de Grande-Pologne, l’Institut Polonais de Paris, les pianos Kawai et la Fondation Long-Thibaut.

Après avoir enregistré la musique de chambre de Weinberg et plusieurs disques de musique polonaise, en quel sens vous sentez-vous l’ambassadrice de la musique de votre pays ?

A.D.-M. : Le patrimoine polonais compte de nombreuses œuvres remarquables qui méritent de s’inscrire durablement au répertoire. Je joue régulièrement des œuvres de compositeurs polonais avec l’Orchestre Amadeus, et, en tant que cheffe invitée d’orchestres symphoniques hors de mon pays, j’essaie toujours d’inclure des œuvres polonaises dans le programme. Je ressens une immense satisfaction lorsque la BBC diffuse notre concert en direct avec la musique de Grażyna Bacewicz et Tadeusz Baird, ou face à la réaction enthousiaste du public allemand, après la dernière note du Concerto pour orchestre de Lutosławski. Quant à Weinberg, nous avons été les premiers à graver l’ensemble des œuvres pour orchestre à cordes, dans des enregistrements salués par la critique et les mélomanes. La musique polonaise parle au cœur du public et des musiciens. Elle mérite d’être diffusée dans les grandes salles de concert.

« La musique polonaise parle au cœur du public et des musiciens. »

Quelle « vitrine » musicale et culturelle représente pour vous l’Orchestre de chambre de la Radio Polonaise, que vous dirigez depuis 2009 ?

A.D.–M. : L’Orchestre de chambre de la Radio Polonaise Amadeus est l’un des meilleurs orchestres à cordes au monde. Depuis près de soixante ans, il a construit une certaine tradition qui fait aujourd’hui référence. Chacun de nos musiciens attache une attention particulière aux détails des œuvres et à toutes les nuances de la partition. Moi-même, j’ai développé une ultrasensibilité en travaillant sur des choses à peine perceptibles, mais qui contribuent à façonner l’aura sonore unique de notre orchestre.

Quel symbole a pour vous de diriger plusieurs arrangements de votre mère, première grande cheffe d’orchestre de Pologne, à l’heure où les femmes, notamment en Pologne, accèdent à un métier jusqu’alors très masculin ?

A.D.-M. : Ma mère a un sens unique des couleurs orchestrales pour traduire avec une grande précision les intentions des compositeurs dans les œuvres qu’elle transcrit. En tant que première grande cheffe d’orchestre polonaise, elle est également un symbole des changements dans le monde de la culture au cours des cinquante dernières années. En Pologne, elle est une icône de la direction d’orchestre. De par son statut de pionnière, elle est devenue une source d’inspiration et un modèle pour les femmes. Le plafond de verre s’est maintenant brisé et nous avons plusieurs grandes cheffes polonaises reconnues au niveau international, en particulier en France, comme Marzena Diakun, Marta Gardolińska, Monika Wolińska, Anna Sułkowska-Migoń ou Barbara Dragan. Et ce n’est que le début de cette féminisation du métier, les agents ont désormais compris la tendance, et qu’il faut accompagner ces talents.

Propos recueillis par Gilles Charlassier