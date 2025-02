La pièce radiophonique de Luciano Berio (1925-2003) devient, dans la mise en scène de Joris Lacoste, une introspection individuelle d’une œuvre vécue collectivement. Une expérience au cœur du verbe et du son.

Du court poème composite d’Edoardo Sanguinetti, empruntant ses fragments multiples à toutes sortes de cosmogonies et d’exégèses (de la Bible à Dante et T.S. Eliot), Berio a fait « un théâtre de l’oreille » où les mots rebondissent du sens au son. Joris Lacoste invite à s’y pencher en déambulant, casque sur les oreilles, au milieu des interprètes dans un espace traversé de lumières. Les chanteurs de Hyoid Voices se répondent impeccablement par micros interposés, et leurs mouvements sont chorégraphiés par Claire Croizé.

Jean-Guillaume Lebrun