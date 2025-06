Avec À La Barre, La Manufacture invite le théâtre au Tribunal judiciaire d’Avignon. Conçu et mis en scène par Steeve Brunet, écrit par Ronan Chéneau, ce spectacle interroge le rôle de la justice face aux violences faites aux femmes en France.

Vous avez créé À La Barre le 25 mai 2024 à la cour d’assise de Rouen, et le jouez maintenant au Tribunal judiciaire d’Avignon. En quoi est-t-il évident pour vous de créer ce spectacle pour des espaces non-théâtraux ?

Steeve Brunet : Cela s’inscrit dans la démarche citoyenne de ma compagnie du P’tit Ballon que j’ai créée en 2018. En tant que comédien, cela fait 25 ans que je joue dans des théâtres, et j’ai ressenti la nécessité d’aller à la rencontre d’autres publics en faisant de mon art un outil de communication et d’interpellation sur des sujets majeurs. J’ai choisi de me consacrer à la lutte contre les violences faites aux femmes, que À La Barre aborde sous l’angle de la justice afin de poser cette question à traiter avec urgence : que font les hommes afin de faire évoluer cette situation catastrophique ?

Quel a été le processus d’écriture, confié à l’auteur Ronan Chéneau ?

Ronan Chéneau : Afin de me familiariser avec les codes et les rituels de la justice, j’ai assisté à de nombreux procès. J’ai ensuite réalisé un montage des paroles recueillies, avec pour objectif de montrer le continuum des violences, depuis les disputes violentes jusqu’au crime de viol. J’ai pour cela construit la pièce par fragments, ce qui nous permet d’aborder différents types de cas : la violence intra-familiale, en milieu professionnel…

« L’idée est de mettre les spectateurs en immersion dans la vie du tribunal. »

S’agit-il pour vous de coller au maximum aux réalités de l’institution judiciaire ou d’utiliser le théâtre comme mise à distance ?

S.B. et R.C. : L’idée est de mettre les spectateurs en immersion dans la vie du tribunal. Les trois comédiennes et les deux comédiens du spectacle, qui n’ont pour autres artifices que des robes de magistrats et d’avocats, nous font faire un pas vers la justice en alternant des moments d’incarnation des membres du tribunal et d’autres où ils sont davantage dans l’explication des mécanismes de l’institution judiciaire. Non pour en faire l’éloge absolu, mais avec un esprit critique et la nécessité de rappeler que la justice est un espace de combat qui nous est offert et dont on doit se saisir.

Si la pièce a été conçue bien avant le retentissant procès des viols de Mazan, sa venue au Tribunal judiciaire d’Avignon ne peut qu’en réveiller le souvenir.

S.B. et R.C. : Il est vrai qu’il est très touchant pour nous de jouer dans le tribunal où a eu lieu ce procès historique. Les débats qui ont systématiquement lieu après les représentations, et qui sont à nos yeux aussi importants que le spectacle, seront forcément imprégnés de ce contexte particulier. Les membres du tribunal d’Avignon ont exprimé un fort désir de nous recevoir après le procès, par besoin d’aller vers les citoyens.

Propos recueillis par Anaïs Heluin