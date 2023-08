Festival le temps d’aimer la danse à Biarritz

Pour sa 33ème édition, le festival de danse basque mise sur l’éclectisme, tout en accordant une belle place aux ballets français et étrangers.

Empreint de la chaleur du pays basque, Le Temps d’Aimer la Danse offre un moment suspendu, comme une transition vers l’automne. Pour sa 33ème édition, ce temps fort impulsé par Thierry Malandain, directeur du Centre chorégraphique d’Aquitaine en Pyrénées-Atlantiques, ambitionne de valoriser la danse sous « toutes ses formes ». Le ponte du genre néo-classique y fait une belle part aux ballets, avec quelques compagnies internationales. Il invite le Ballet de l’Opéra national du Rhin qui reprend On achève bien les chevaux (d’après le roman d’Horace McCoy, adapté au cinéma par Sydney Pollack en 1969), qui met en scène, avec cinquante interprètes, une compétition où les participants dansent jusqu’à épuisement. La compagnie italienne Aterbaletto dévoile sa fougue avec Shoot Me de Diego Tortelli, concert-ballet rock sur les titres du groupe de rock Spiritualized et les poèmes de Jim Morrison, puis dans l’intensité émotionnelle de l’écriture d’Eyal Dadon de la Kibbutz dance company. Une programmation fournie et rare, où l’on compte aussi le Ballet de Wiesbaden / Darmstadt et le Ballet de Nice, qui reprend Cendrillon de Malandain.

Éclectisme et couleurs pop

La danse revêt aussi des couleurs pop avec notamment Portrait de Mehdi Kerkouche, qui entraîne le public dans un ballet aux allures de clip. La Cie Rêvolution dévoile les contractions du popping dans Explosion, danse immanquable des styles hip-hop. La chorégraphe Olivia Grandville rejoue son poème sur les masculinités avec Débandade. Elle mélange aussi les styles, alliant seul en scène et solo de danse, avec Grand Écart de Kiyan Khoshoie, qui dresse un portrait acerbe, instructif et amusant du monde de la danse contemporaine. Thierry Malandain a raison d’affirmer qu’à Temps d’Aimer la danse, tous les goûts sont à déguster.

Belinda Mathieu