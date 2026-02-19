Itay Tiran présente pour la première fois en France « Richard III »

Avec l’extraordinaire actrice Evgenia Dodina dans le rôle du sanguinaire Gloucester, le metteur en scène israélien Itay Tiran présente pour la première fois son travail en France avec un Richard III résonnant de chants et de portée politique.

Pièce créée à Jaffa un mois avant les massacres du 7 octobre, le Richard III mis en scène par Itay Tiran s’inscrit dans le contexte du Moyen-Orient. Comédien et metteur en scène originaire de la région de Tel Aviv, Itay Tiran, dont on découvre le travail pour la première fois en France, vit depuis dix ans en Europe, désormais en Autriche. Artiste très critique de Benjamin Netanyahou, il inscrit dans sa mise en scène de nombreux chants de culture hébraïque dont un Je n’ai pas d’autre pays qui notamment était avant 2023 l’hymne des manifestations de masse contre le dirigeant israélien.

Cendres noires et tronçonneuse

Dans cette version en hébreu, surtitrée, il confie le rôle-titre de Richard III à une femme de la troupe du théâtre Gesher de Tel Aviv, Evgénia Dodina, qui incarne, mocassin d’un côté, chaussure à talon de l’autre, le claudiquant Richard Gloucester. Face à un monde où être enivré de son pouvoir, en user violemment devient malheureusement une réalité de plus en plus partagée, le travail d’Itay Tiran donnera une lecture précieuse et cruelle du classique shakespearien – cendres noires et tronçonneuse à l’appui – en même temps que l’extraordinaire Evgénia Dodina incarnera « la vulnérabilité et l’humanité tapies derrière le monstre qu’est Richard ».

Eric Demey