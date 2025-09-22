Ce duo salué d’un prix au tremplin de Vienne en 2024, unissant la pianiste Nina Gat et la batteuse Ananda Brandão, revient sur le lieu de leur tout premier concert.

C’est au Centre des Musiques Didier Lockwood qu’elles se sont rencontrées. Cinq ans plus tard, la pianiste Nina Gat et la batteuse Ananda Brandão ont accouché d’un premier disque, qui témoigne de leur entente, au-delà même du seul jazz. « Si nous avons beaucoup de similitudes, chacune est portée par une folk différente. Nous n’avons pas un rôle déterminé, c’est une association plus souple, plus libre. », insiste ainsi Ananda. « Que ce soit humainement ou musicalement, entre moi et Ananda il y a une connexion forte, et on se voit bien jouer encore ensemble dans vingt ans. », ajoute Nina. Mais plus encore qu’une paire de complémentaires, on peut parler de quartet majeur, tant le guitariste Mathieu Scala et le contrebassiste Maxime Boyer, issus aussi du CMDL et présents depuis leur premier concert – une carte blanche en juin 2023, déjà au 38 RIV jazz club -, ont toute leur place dans leur univers, y apportant leur part d’inspirations. Science de la nuance et sens du jeu collectif ont ainsi permis d’aboutir à ces dix compositions, écrites à part égale ou presque, entre l’une et l’autre, entre teintes nostalgiques et climats cinématiques.

Jacques Denis