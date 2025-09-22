Mike Stern, compagnon de route de Miles Davis

Depuis plus de trente ans, Mike Stern est l’un des guitaristes incontournables de la scène internationale. Il nous présente une nouvelle formation d’exception.

Avoir été engagé par Miles Davis, c’est comme faire la Harvard Law School pour devenir avocat : la voie royale. En effet, Mike Stern a été le guitariste du Prince Of Darkness au début des années 1980, après que ce dernier fut absent de la scène pendant sept ans : il figure sur les albums « The Man With The Horn », « Star People » et « We Want Miles » et formait, avec le saxophoniste Bob Berg, la garde rapprochée du trompettiste.

Le héros du jazz-rock

Jouant également pour les frères Brecker et Billy Cobham, il avait tout pour devenir leader, étant classé comme l’un des meilleurs guitaristes de l’histoire du jazz par le magazine Downbeat. Fort d’une belle carrière solo, il présente son nouveau All-Stars en compagnie du cultissime batteur Dennis Chambers, au cœur du 10e arrondissement. Jamais à court d’inspiration, le héros du jazz-rock au son immédiatement indentifiable, devrait encore surprendre ses aficionados.

Philippe Deneuve