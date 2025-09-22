La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°335
septembre 2025
Jazz / Musiques - Gros Plan

Mike Stern, compagnon de route de Miles Davis

Mike Stern, compagnon de route de Miles Davis - Critique sortie Jazz / Musiques Paris Le New Morning
©Mike Stern, tout simplement l’un des meilleurs guitaristes de jazz © Sandrine Lee.
Mike Stern, tout simplement l’un des meilleurs guitaristes de jazz © Sandrine Lee.

New Morning

Publié le 22 septembre 2025 - N° 336

Depuis plus de trente ans, Mike Stern est l’un des guitaristes incontournables de la scène internationale. Il nous présente une nouvelle formation d’exception. 

Avoir été engagé par Miles Davis, c’est comme faire la Harvard Law School pour devenir avocat : la voie royale. En effet, Mike Stern a été le guitariste du Prince Of Darkness au début des années 1980, après que ce dernier fut absent de la scène pendant sept ans : il figure sur les albums « The Man With The Horn », « Star People » et « We Want Miles » et formait, avec le saxophoniste Bob Berg, la garde rapprochée du trompettiste.

Le héros du jazz-rock

Jouant également pour les frères Brecker et Billy Cobham, il avait tout pour devenir leader, étant classé comme l’un des meilleurs guitaristes de l’histoire du jazz par le magazine Downbeat.  Fort d’une belle carrière solo, il présente son nouveau All-Stars en compagnie du cultissime batteur Dennis Chambers, au cœur du 10e arrondissement. Jamais à court d’inspiration, le héros du jazz-rock au son immédiatement indentifiable, devrait encore surprendre ses aficionados.

Philippe Deneuve

 

A propos de l'événement

Mike Stern
du vendredi 24 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025
Le New Morning
7-9, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris

concert à 20h30, 01-45-23-41-51, www.newmorning.com

